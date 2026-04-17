Birliklerde bayrak değişimi yaşandı
UYMSİB, İTHİB ve ADMİB'te bayrak değişimi yaşandı. Birliklerin yeni başkanlarının ortak mesajı; Türk ürünlerinin dünya markasına dönüşmesi için rekabet gücünü artırmak adına çalışmalar yapılması yönünde oldu.
Türkiye genelinde esnaf ve sanatkârlar odaları, birlikleri ve federasyonlarında 4 yıllığına görev yapacak yeni yönetimlerin belirlendiği olağan genel kurul ve seçimler sonuçlanmaya devam ediyor. Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ve Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (ADMİB) yeni başkanları belirlendi.
UYMSİB’de Hamdi Taner dönemi
Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin (UYMSİB) Genel Kurulu, sektör paydaşlarının katılımıyla gerçekleşti. İki listenin kıyasıya yarıştığı seçimler sonucunda Hamdi Taner, birliğin yeni başkanı seçildi. Taner, “Berdan Bey ile verdiğimiz bu demokratik mücadele, birliğimizin kurumsal olgunluğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Seçim geride kaldı, şimdi çalışma vaktidir. Sektörümüzün yapısal sorunlarını biliyoruz; maliyetler, pazarlama kanalları ve kota sorunları, Analiz sıkıntıları üzerinde ivedilikle duracağız. Her bir üyemizin sesi bizim için değerlidir” dedi. Taner, yeni yönetim döneminde dış pazarlarda tanıtım faaliyetlerine ağırlık vereceklerini ve Bursa’nın, Türkiye’nin meyve sebze ambarı olma özelliğini dünya çapında bir markaya dönüştürmeyi hedeflediklerini vurguladı.
İTHİB’de yeni başkan Ahmet Şişman oldu
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Genel Kurulu’nda yapılan seçim sonucunda yeni başkan olarak seçilen Ahmet Şişman, sektörün mevcut zorluklarına dikkat çekti ve görevi büyük bir sorumluluk bilinciyle devraldığını ifade etti. Türk tekstil sektörünün yalnızca üretim gücüyle değil, aynı zamanda Türkiye’nin ihracat vizyonunun temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Şişman, “Zorlu ve belirsizliklerin yüksek olduğu bir dönemde bu görevi üstlenmenin ne denli büyük bir sorumluluk taşıdığının bilincindeyiz” dedi. Şişman, sektörün rekabet gücünü korumanın ötesine geçerek artırmayı hedeflediklerini belirterek, Türkiye’nin özellikle Avrupa pazarındaki konumunu daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.
ADMİB İncetan’a emanet
Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (ADMİB) yeni başkanı Rahmi İncetan oldu. İncetan, başkanlık görevini Fuat Tosyalı’dan devralırken, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı, yeni dönemin ortak akıl ve güç birliğiyle şekilleneceğini ifade etti. İncetan, yönetim kadrosuna katılacak yeni isimlerle birlikte daha dinamik ve kapsayıcı bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Başkan İncetan, “Yeni dönemde de hep birlikte, ekibimize katılacak yeni isimlerle gücümüzü artırarak, Fuat Tosyalı Bey’den devraldığımız bayrağı daha ileriye taşımak için çalışacağız” dedi.