Birliklerde bayrak değişimi yaşandı

Türkiye genelinde esnaf ve sanatkârlar odaları, bir­likleri ve federasyonların­da 4 yıllığına görev yapacak yeni yönetimlerin belirlendiği olağan genel kurul ve seçimler sonuçlan­maya devam ediyor. Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birli­ği (UYMSİB), İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Bir­liği (İTHİB) ve Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (ADMİB) yeni başkan­ları belirlendi.

UYMSİB’de Hamdi Taner dönemi

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhra­catçıları Birliği’nin (UYMSİB) Ge­nel Kurulu, sektör paydaşlarının katılımıyla gerçekleşti. İki listenin kıyasıya yarıştığı seçimler sonu­cunda Hamdi Taner, birliğin ye­ni başkanı seçildi. Taner, “Berdan Bey ile verdiğimiz bu demokratik mücadele, birliğimizin kurumsal olgunluğunu bir kez daha kanıtla­mıştır. Seçim geride kaldı, şimdi çalışma vaktidir. Sektörümüzün yapısal sorunlarını biliyoruz; ma­liyetler, pazarlama kanalları ve ko­ta sorunları, Analiz sıkıntıları üze­rinde ivedilikle duracağız. Her bir üyemizin sesi bizim için değerli­dir” dedi. Taner, yeni yönetim dö­neminde dış pazarlarda tanıtım fa­aliyetlerine ağırlık vereceklerini ve Bursa’nın, Türkiye’nin meyve sebze ambarı olma özelliğini dün­ya çapında bir markaya dönüştür­meyi hedeflediklerini vurguladı.

İTHİB’de yeni başkan Ahmet Şişman oldu

İstanbul Tekstil ve Hammadde­leri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Genel Kurulu’nda yapılan seçim sonucunda yeni başkan olarak seçilen Ahmet Şişman, sektörün mevcut zorluklarına dikkat çek­ti ve görevi büyük bir sorumluluk bilinciyle devraldığını ifade etti. Türk tekstil sektörünün yalnızca üretim gücüyle değil, aynı zaman­da Türkiye’nin ihracat vizyonu­nun temel taşlarından biri oldu­ğunu vurgulayan Şişman, “Zorlu ve belirsizliklerin yüksek olduğu bir dönemde bu görevi üstlenme­nin ne denli büyük bir sorumlu­luk taşıdığının bilincindeyiz” de­di. Şişman, sektörün rekabet gü­cünü korumanın ötesine geçerek artırmayı hedeflediklerini belir­terek, Türkiye’nin özellikle Avru­pa pazarındaki konumunu daha da güçlendirmeyi amaçladıkları­nı dile getirdi.

ADMİB İncetan’a emanet

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (ADMİB) yeni başkanı Rahmi İncetan oldu. İncetan, başkanlık görevini Fuat Tosyalı’dan devralırken, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı, yeni dönemin ortak akıl ve güç birliğiyle şekilleneceğini ifade etti. İncetan, yönetim kadrosuna katılacak yeni isimlerle birlikte daha dinamik ve kapsayıcı bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Başkan İncetan, “Yeni dönemde de hep birlikte, ekibimize katılacak yeni isimlerle gücümüzü artırarak, Fuat Tosyalı Bey’den devraldığımız bayrağı daha ileriye taşımak için çalışacağız” dedi.