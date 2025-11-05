BMC Software ve VBT Yazılım’dan EMEA bölgesi için Mükemmeliyet Merkezi

1980’de kurulan ve yıllık 2,3 milyar dolar gelir elde eden BMC Software, mainframe, otomasyon, orkestrasyon ve servis yönetimi alanlarında dünyanın önde gelen kurumsal yazılım üreticilerinden biri. Şirket, 30 yıllık iş ortağı VBT Yazılım ile Türkiye’de stratejik bir yatırım başlatıyor.

VBT Yazılım, geçtiğimiz yıl BMC Software ile münhasır distribütörlük anlaşması imzalayarak Disnet Teknoloji A.Ş.’yi kurmuştu. Beş yıl içinde 50 milyon dolar gelir hedefleyen VBT, şimdi de İstanbul merkezli Mükemmeliyet Merkezi ile bilgi birikimini EMEA bölgesine taşımaya hazırlanıyor.

VBT Yönetim Kurulu Başkanı Birol Başaran, “Kazandığımız tecrübeyi Türkiye’den tüm bölgeye ihraç edeceğiz” dedi.

BMC Software Küresel Başkan Yardımcısı Sam Lakkundi, merkezin inovasyon laboratuvarı gibi çalışacağını belirterek, “Burada demo projeler yapabilecek, BMC ve VBT çözümlerini birlikte geliştirebileceğiz. Hedefimiz, Türkiye’den yayılan bir inovasyon ekosistemi oluşturmak” dedi.

Teknoloji ve insan gücü birleşiyor

BMC CTO’su Ram Chakravarti, “VBT’nin mühendislik gücü fark yaratıyor” derken, Global Satış Başkan Yardımcısı Maurice Groeneveld ise “Mainframe teknolojileri hâlâ kritik önem taşıyor, VBT bu alanda stratejik bir ortak” ifadelerini kullandı.

Yeni Mükemmeliyet Merkezi; inovasyon, eğitim, demo laboratuvarı ve bölgesel destek üssü olarak konumlanarak Türkiye’nin yazılım ihracatında küresel bir üs haline gelmesini hedefliyor.