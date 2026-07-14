BMW’de yangın riski: 29 bin araç geri çağrılıyor

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Alman otomotiv üreticisi BMW, yangın riskini artırabilecek bir teknik sorun nedeniyle ABD’de 29 bin 119 araç için geri çağırma kararı aldı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre sorun, araçların motor marş rölesinde ortaya çıkabilecek korozyondan kaynaklanıyor.

Korozyonun marş sisteminde aşırı ısınmaya ve kısa devreye neden olabileceği, bunun da araçta yangın çıkma riskini artırabileceği belirtildi.

Hangi BMW modelleri geri çağrılıyor?

Geri çağırma kararının BMW 530e xDrive ve 740Le xDrive modellerinin yanı sıra bazı iPerformance araçlarını kapsadığı açıklandı.

Düzenleyici kurumun duyurusunda geri çağırmadan etkilenen araçların model yıllarına ilişkin ayrıntılı bir liste paylaşılmadı.

Açıklanan karar ABD pazarındaki araçları kapsıyor. Türkiye’de satılan otomobillerin geri çağırmaya dahil olup olmadığına ilişkin duyuruda bilgi verilmedi.

Marş rölesi neden risk oluşturuyor?

Araçların çalıştırılmasını sağlayan sistemin parçalarından biri olan marş rölesinde nem veya diğer dış etkenler nedeniyle korozyon oluşabiliyor.

Korozyon ilerlediğinde elektrik akımının düzenli biçimde iletilmesi zorlaşabiliyor. Bu durum marş sisteminin aşırı ısınmasına veya kısa devre oluşmasına yol açabiliyor.

Sorun ilk aşamada aracın geç çalışması veya hiç çalışmaması şeklinde ortaya çıkabilirken, daha ileri durumlarda yangın riski oluşabileceği belirtiliyor.

Arızalı parça ücretsiz değiştirilecek

BMW yetkili servisleri, geri çağırma kapsamındaki araçlarda marş motorunu ücretsiz olarak değiştirecek.

Araç sahiplerinden onarım ve parça değişimi için herhangi bir ücret alınmayacak.

Geri çağırma sürecinin, etkilenen araçların şasi numaraları üzerinden belirlenerek yürütülmesi bekleniyor.