BMW’nin Çin planı tehlikede

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Alman otomotiv üreticisi BMW, dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin’de kaybettiği zemini Neue Klasse adı verilen yeni nesil elektrikli modelleriyle geri kazanmaya çalışıyor.

Şirketin Çin’deki satışları 2026 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 geriledi. Böylece BMW, ülkede üst üste üçüncü yıllık satış düşüşü riskiyle karşı karşıya kaldı.

BMW’nin Çin için geliştirdiği ilk Neue Klasse modeli olan elektrikli iX3’ün kasım ayında satışa çıkması planlanıyor. Ancak sektör temsilcileri, Çin elektrikli araç pazarının BMW’nin yeni modellerini beklediği dönemde hızla değiştiğine dikkat çekiyor.

Çinli markalar iki kat hızlı

Çinli elektrikli otomobil üreticileri yeni modellerini yaklaşık 18 ay içinde geliştirebiliyor. Geleneksel otomobil şirketlerinde ise benzer bir sürecin üç yılı bulabildiği belirtiliyor.

Nio, Xiaomi, Zeekr, Aito ve Denza gibi markalar araçlarını yalnızca ulaşım ürünü olarak değil, yapay zekâ destekli ve sürekli güncellenebilen dijital platformlar olarak konumlandırıyor.

Bu markalar gelişmiş sürüş destek sistemleri, araç içi eğlence hizmetleri, sesli asistanlar ve kişiselleştirilebilir yazılım özelliklerini yeni modellerinde standart hale getiriyor.

BMW’nin uzun yıllardır öne çıkardığı sürüş dinamikleri, motor teknolojisi ve yol tutuşu ise Çinli tüketicilerin satın alma kararında eski ağırlığını kaybediyor.

BMW’nin elektrikli araç payı yüzde 5’te kaldı

BMW’nin Çin’de sattığı araçların yalnızca yaklaşık yüzde 5’ini tamamen elektrikli modeller oluşturuyor.

Çin otomobil pazarında tamamen elektrikli araçların toplam satışlardaki payı ise yüzde 46’ya ulaşmış durumda.

Aradaki büyük fark, BMW’nin dünyanın en hızlı elektrikliye dönüşen otomobil pazarına uyum sağlamakta zorlandığını gösteriyor.

Şirketin Çin satışları 2024 ve 2025 yıllarında da gerilemişti. BMW, 2025 yılında ülkede yüzde 12,5’lik satış kaybı yaşamıştı.

Fiyat indirimi tek başına yeterli olmadı

BMW, Çin’de satışlarını desteklemek amacıyla bazı modellerinin liste fiyatlarını düşürdü. Bağımsız bayiler de araçlarda ilave indirimler uyguladı.

Buna rağmen BMW’nin 2025 yılında Çin’deki ortalama satış fiyatı 341 bin yuan seviyesinde kaldı. Bu rakam Nio, Aito ve Denza gibi Çinli premium markaların ortalama fiyatlarının altında gerçekleşti.

Sektör temsilcileri, Çinli tüketicilerin artık yalnızca yüksek indirimlere göre otomobil seçmediğini belirtiyor.

Fiyatın yanı sıra yazılım, otonom sürüş teknolojisi, bağlantılı hizmetler ve araç içi konfor özellikleri satın alma kararında daha belirleyici hale geliyor.

Sürüş destek sistemi için Çinli ortak seçildi

BMW, Çin pazarı için hazırlanan iX3 modelindeki gelişmiş sürüş destek sistemi konusunda kendi teknolojisi yerine Çinli Momenta ile çalışmaya karar verdi.

Bu değişiklik, modelin Çin’de satışa çıkış takviminin gecikmesine neden oldu.

BMW, Çin’e özel araçlarında yerel teknoloji şirketleriyle iş birliğini genişletiyor. Şirket; Momenta’nın yanı sıra DeepSeek, Alibaba, Amap ve Huawei ile dijital hizmetler üzerinde çalışıyor.

Çin’de kullanılacak BMW işletim sisteminin yaklaşık yüzde 70’i şirketin ülkedeki geliştirme merkezlerinde hazırlanıyor.

Yeni iX3 kasımda satışa çıkacak

Çin için geliştirilen uzun dingil mesafeli BMW iX3, 900 kilometrenin üzerinde menzil sunacak.

Modelin 800 voltluk elektrik altyapısı ve 400 kilovatlık hızlı şarj kapasitesi bulunuyor. BMW’ye göre araç, on dakikalık şarjla 400 kilometreye kadar ek menzil kazanabilecek.

Şirket ayrıca Çin’e özel yeni i3 sedanı ve Neue Klasse teknolojilerine sahip yeni 7 Serisi’ni de pazara sunmaya hazırlanıyor.

BMW, Neue Klasse altyapısını kullanarak 2027 sonuna kadar dünya genelinde 40 yeni veya yenilenen modeli piyasaya çıkarmayı planlıyor.

BMW için kritik sınav

Neue Klasse modelleri BMW’nin elektrikli araç, yazılım ve dijital hizmetler alanındaki en kapsamlı dönüşümünü temsil ediyor.

Ancak yeni iX3’ün karşısında, daha kısa sürede geliştirilen ve Çinli tüketicilerin beklentilerine göre şekillendirilen çok sayıda yerel model bulunacak.

BMW’nin Çin’de yeniden büyüyüp büyüyemeyeceğini, yalnızca aracın menzili veya sürüş performansı değil, dijital özellikleri ve fiyatının rakipler karşısındaki konumu da belirleyecek.