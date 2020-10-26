BNP Paribas Cardif Türkiye’de üst düzey atama

26 Ekim 2020

BNP Paribas Cardif Türkiye’den yapılan açıklamaya göre Pınar Tuba Göçgün, İnsan Kaynakları ve Organizasyon’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Galatasaray Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladığı eğitiminin ardından iş hayatına adım atan Göçgün, insan kaynakları alanında 20 yıllık tecrübeye sahip. Danışmanlık, ilaç ve teknoloji sektöründeki uluslararası şirketlerde deneyim kazanan Göçgün, son olarak MetLife İnsan Kaynakları Direktörü olarak çalıştı.

Göçgün, 12 Ekim 2020 tarihi itibarıyla da İnsan Kaynakları ve Organizasyon’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak BNP Paribas Cardif Türkiye’ye katıldı.