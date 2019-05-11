Boğaziçi Zirvesi için temaslar hızlandı

11 Mayıs 2019

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından geçen yıl 81 ülkeden katılımcıları İstanbul'da buluşturan Boğaziçi Zirvesi'nin 10'uncusu için hazırlıklar hızlandı.

UİP Kurucu Başkanı Cengiz Özgencil, hazırlıklar kapsamında, yıl başından bu yana Katar, Ürdün, Londra, Fransa ve Belçika'da iş dünyası, bürokratlar ve politikacılarla çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlattı. Eylül ayı sonuna kadar da Hindistan, Malezya, İtalya, Kamboçya ve Azerbaycan’da temaslara devam edeceklerini ifade etti.

Özgencil ayrıca, UİP ve Abdullah Bin Hamad Al-Attiyah Uluslararası Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Vakfı arasında yapılan anlaşma çerçevesinde bu sene Boğaziçi Zirvesi’nde üst düzey katılımlı bir Enerji Paneli düzenleneceğini bildirdi.

Boğaziçi Zirvesi'ni geçen yıl 81 ülkeden 2 binin üzerinde katılımcı ile tamamladıklarını ve ortaya çıkan beyin fırtınasının yanında 380 milyon dolarlık da iş anlaşması yapıldığını tahmin ettiklerini kaydeden Özgencil şöyle konuştu:

"Daha önce yapılan çalışmaların ve geliştirilen ilişkilerin sonuçlarının bu sene net bir şekilde ortaya çıkacağını ve daha fazla ülkeden katılım sağlanacağını düşünüyoruz. Ayrıca yaptığımız temaslarda Türkiye'ye ciddi bir ilginin olduğunu gördük. Yılın sonuna doğru yapılacak zirvede daha büyük bir organizasyona imza atmayı hedefliyoruz."