Borusan Cat, PCC’de 3 milyon doların üzerinde satış gerçekleştirdi

10 Ağustos 2020

Caterpillar’ın, Türkiye başta olmak üzere Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Uzak Doğu Rusya’da temsilciliğini yürüten Borusan Cat, dijitalleşmeye yaptığı yatırımlarının meyvelerini toplamaya devam ediyor. Çalışanlarının, müşterilerinin ve iş ortaklarının sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atmadan toplam altı ülkedeki iş sürekliliğini koruyan şirket, dijitalleşme yönünde attığı erken adımlar ile özellikle salgın nedeniyle operasyon süreçlerinin zorlaştığı pandemi günlerinde değerini artırdı.

Borusan Cat, müşterilerin ihtiyaç duydukları yedek parça temini ile ilgili hem bilgilendirilip hem de online sipariş yapabildikleri Parts.cat.com (PCC) online satış kanalı ile müşterilerine; satış noktalarına gelmelerine gerek kalmadan 7/24 yedek parça temin imkanı sağlıyor. Şirket, internet bağlantısı olan her cihazdan, her an ulaşılabilen PCC sitesinde mesai saati sınırı olmadan parçaların fotoğrafları ve teknik özellikleri görüntüleyerek online sipariş verilebiliyor.

Kayıtlı müşteri sayısı 20 kat arttı

Borusan Cat İnşaat Endüstrisinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Fuat Murat, şirketin yıllardır uyguladığı dijitalleşme çalışmalarının, pandemi döneminde işin sürekliliğine olan etkilerinin somut iş sonuçlarına döndüğünü belirtti. Murat; “Online satış kanalımızda pandemi öncesi kayıtlı olan müşteri sayısı temmuz sonunda yaklaşık 20 katına yükselirken tüm ülkelerde sipariş adedi de 4 kat artarak 3 milyon doları aştı. Müşterilerimizin dijital kanallarımıza gösterdiği ilgi ve işin sürekliliğine olan katkısı düşünüldüğünde, bu alana yaptığımız yatırımların ne kadar yerinde bir karar olduğunu görüyoruz. Pandemi döneminde, güçlü iletişim, hızlı reaksiyon, değişen koşullara adaptasyon, aynı hedefe odaklanma, proaktif olma, daha fazla inisiyatif alma, online müşteri teması, online fırsat yaratma gibi ciddi kazanımlarımız oldu. Bu kazanımlarımızın sürekliliği ile, Borusan Cat’in bu dönemdeki performansının sektörümüz ve iş dünyası için iyi bir örnek olmasını sağlayacağız” dedi.