BOSİAD ve UİB, Z kuşağının iş dünyasına uyum sürecini tartıştı

Z kuşağını anlamak ve iş dünyasına entegrasyonunu sağlamak amacıyla Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) ile Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin (UİB) iş birliği ile düzenlenen "Z Kuşağının Ayırıcı Özellikleri ve İş Dünyasının Yeni Kuşaklarla Uyumu" semineri, sanayiciler ve insan kaynakları yöneticilerini bir araya getirdi.

“Gençleri anlamadan sürdürülebilir bir iş modeli oluşturamayız”

Seminerin açılış konuşmasını yapan BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, BOSİAD’ın çevre, mesleki eğitim ve gençlik konularına odaklandığını vurgulayarak, iş dünyasında X, Y ve Z kuşaklarının bir arada çalışmasının getirdiği dinamiklere dikkat çekti; "Gençleri anlamadan ve onları doğru yönlendirmeden sürdürülebilir bir iş modeli oluşturamayız. Z kuşağı teknolojiye yatkın, esneklik isteyen ve yaratıcılığı ön planda tutan bireylerden oluşuyor. Ancak iş dünyası, geleneksel değerleri koruma eğiliminde. Bu uyumsuzluk, çalışma ortamında verim kayıplarına neden olabiliyor" dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen BOSİAD Z Planı Araştırması’nın, gençlerin iş dünyasındaki beklentilerini anlamaya yönelik önemli bulgular sunduğunu da dile getiren Çağan, gençlerin iş dünyasına uyum sağlamasını desteklemek için sosyal medya gibi araçların daha etkin kullanılması gerektiğini vurguladı ve "Gençlerle iletişimde daha etkili yöntemler geliştirmeliyiz. Onlara eski sistemleri dayatmak yerine, ortak bir anlayış geliştirmek zorundayız" diyerek sanayicilere ve iş insanlarına çağrıda bulundu.

“Gençler anlık başarı beklentisi içerisinde”

Z kuşağını anlamaya yönelik düzenlenen seminerin ana konuşmacısı olan ODM Vakfı Kurucu Başkanı Tamer Dövücü, Z kuşağının iş dünyasına uyumu üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Başkan Dövücü, kuşaklar arasındaki farkların sadece kültürel değil, biyolojik olarak da şekillendiğine dikkat çekti. "Günümüzde kuşak farkı, kültür farkından daha büyük hale geldi. Bir Fransız genci ile bir Hintli gencin, kendi ebeveynlerinden daha iyi anlaştığını görebiliyoruz. Bunun nedeni, değişimin hızının kuşaklar arasındaki farklılığı derinleştirmesi" diyerek yeni neslin algılama biçimlerinin tamamen değiştiğini söyledi.

Dövücü, gençlerin odaklanma sürelerinin kısaldığını ve anlık başarı beklentisi içinde olduklarını, işverenlerin bu gerçeğe göre hareket etmesi gerektiğini belirterek "Z kuşağı, bilgiye hızla ulaşabiliyor, ancak uzun vadeli kariyer planlamasına sıcak bakmıyor. İş dünyasının, bu nesli anlamak ve onları motive edecek stratejiler geliştirmek için yeni bir model oluşturması gerekiyor" dedi.

Optimum Denge Modeli (ODM) kapsamında, bireylerin ve şirketlerin sürdürülebilir bir çalışma ortamı yaratması gerektiğini vurgulayan Dövücü, "Gençleri geleneksel iş modellerine zorlamak yerine, onların güçlü yönlerini keşfetmeli ve bu yönleri iş dünyasına kazandırmalıyız. Şirketlerin yetenek yönetimi süreçlerini bu yeni kuşağın beklentilerine uygun hale getirmesi kritik bir faktördür" dedi.

“Z kuşağı yüksek frekansta düşünüyor”

Seminerde tartışılan en önemli konulardan biri ise Z kuşağının iş dünyasında nasıl daha etkili bir şekilde yer alabileceğiydi. Konuya dair açıklama yapan Tamer Dövücü, "Z kuşağı, yüksek frekansta düşünüyor ve hızlı bilgi tüketiyor. Ancak bu neslin derinlemesine düşünme süreci farklı çalışıyor. İşverenler, onların zihinsel süreçlerini anlamalı ve onlara uygun görevler vermeli" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, yeni neslin bireyselliği ön planda tuttuğuna dikkat çeken Dövücü, "Bu kuşak geleneksel hiyerarşik sistemlerden uzak durmayı tercih ediyor. İşletmeler, gençleri anlamak ve onları doğru yönlendirmek için yeni iletişim modelleri geliştirmeli. Özellikle işverenlerin, genç çalışanların motivasyonunu artırıcı unsurlar sunması büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

“Gençlerin iş hayatındaki beklentileri değişti”

Seminerin sonunda katılımcılar, Z kuşağına yönelik etkili iş yönetimi stratejileri hakkında bilgiler edinirken Başkan Tamer Dövücü, "Eğer doğru insanları seçer, doğru eğitir ve onları iş ortamına entegre edersek, verimlilik artar. Ancak bu süreç, geleneksel yöntemlerle yönetilemez. Gençlerin beklentileri, iş hayatından alacakları tatmin ve bağlılık biçimleri değişti. Bunun farkında olmayan şirketler, yeni nesil yetenekleri ellerinde tutmakta zorlanacaktır" diyerek işverenlere uyarılarda bulundu.

“Şirketler daha esnek kariyer yolları sunmalı”

Dövücü "Gençler, iş yerlerinde geleneksel beklentilerle karşılaştığında, çoğu zaman bu beklentilere uyum sağlamak yerine iş değiştiriyor. Uzun vadeli kariyer planlaması yapmadıkları için, şirketlerin onları motive edecek daha esnek ve bireyselleştirilmiş kariyer yolları sunması gerekiyor" dedi.

Seminer, katılımcılar arasında interaktif bir soru-cevap oturumuyla tamamlandı.İş dünyasının temsilcileri, yeni nesil iş gücüyle ilgili önemli bilgiler edindi. Genç çalışanlarla sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmanın yolları üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Etkinliğin sonunda, BOSİAD ve UİB yetkilileri, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek sanayicileri ve akademisyenleri iş birliğine davet etti