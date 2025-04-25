Boyner Holding'in kurucusu Osman Boyner hayatını kaybetti
Boyner Holding ve TÜSİAD’ın kurucularından Osman Boyner'in 99 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.
Türkiye'nin duayen iş insanlarından Osman Boyner 99 yaşında hayatını kaybetti. Başarılı iş insanı Osman Boyner, Boyner Holding ve TÜSİAD’ın kurucularındı.
Osman Boyner’in 26 Nisan Pazar günü defnedilmesi bekleniyor.
Cem Boyner'in paylaşımı
Osman Boyner'in oğlu iş insanı Cem Boyner, babasının vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
Boyner, "Kavuştu sevgililer, hasret bitti. Artık hasret geride kalanlara ait" notuyla anne ve babasının fotoğrafını paylaştı.
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Osman Boyner kimdir?
Ali Osman Boyner, 1926 yılında Kastamonu’nun Tosya ilçesinde dünyaya geldi. Eğitimine İstanbul’da başladı; Sultanahmet Ticaret Lisesi’nin ardından Yüksek Ticaret Okulu’nu tamamladı.
Osman Boyner, 1952 yılında Ahmet Sadıkoğlu, Hasan Boyner ve Fazıl Boyner ile birlikte tekstil sektörüne adım attı ve Altınyıldız markasının kuruluşunda yer aldı.
1960’lı yılların sonlarında hazır giyim sektörüne yönelen Boyner, modacı Kerim Kerimol ve İtalyan moda evi sahibi Silvano Corsini ile iş birliği yaparak Beymen markasını hayata geçirdi.
Osman Boyner, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) kurucuları arasında yer aldı. Boyner, 2010 yılına kadar Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdü.