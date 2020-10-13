Boyner, omni-channel yapısını güçlendirmeye devam ediyor

13 Ekim 2020

Boyner, yaptığı açıklama ile Erdem Çalışkan'ın Boyner Büyük Mağazacılık Omni-channel Genel Müdürü olarak 5 Ekim itibarıyla göreve başladığını duyurdu.

Açıklamaya göre Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan Erdem Çalışkan, yaklaşık 20 yıllık kariyerinde P&G, Unilever, LC Waikiki, Flormar gibi önemli şirketlerde üst düzey rollerde bulundu. Son olarak Ağustos 2017’den bu yana Flo Mağazacılık E-Ticaret, IT ve Lojistik ekiplerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Çalışkan, Boyner Grup İcra Kurulu ve Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan ile direkt çalışacak. Çalışkan, yeni görevinde Morhipo ve boyner.com.tr’nin yanı sıra ilgili fonksiyon ve süreçlerin yönetiminden sorumlu olacak.

"Fiziksel ve dijital kanallarımızı All-line bakış açısıyla güçlendiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan, fiziksel mağazacılığın son 10 yıldır teknoloji ve deneyim odaklı bir dönüşüm içinde olduğuna dikkat çekti. Bu dönüşümle birlikte önce çoklu kanalın (multi-channel), ardından omni-channel kavramlarının hayatımıza girdiğini söyleyen Çamurdan, günümüzde müşterilerin sadece fiziksel mağaza ya da online kanalı kullanmak yerine her iki kanalı da kullandığını vurguladı.

Her iki kanalda yaşanılanların marka deneyiminin bütününü oluşturduğunu belirten Çamurdan, şunları kaydetti: "Biz de müşterilerimizin bu beklentisi doğrultusunda “All-Line” olarak adlandırdığımız stratejimizle “kanal bağımsız, zengin ve farklı müşteri deneyimi ve mutluluğunu” hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda kendimizi sürekli geliştirip yeniliyor, omni-channel konusunda içimizden yeni liderler yetiştirirken başarısını kanıtlamış yetenekleri de aramıza dahil ediyoruz. Farklı sektörlerde uzun yıllara dayanan tecrübesi bulunan Erdem Çalışkan’ın omni-channel perakendedeki zengin deneyimi ve liderliğiyle hedeflerimize ulaşmada bize büyük güç katacağına inanıyorum. All-line stratejimizle müşterilerimize her kanalda farklı deneyimler yaşatacak ve hayatlarına değer katacak projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”