British American Tobacco’dan Volkan Oruk'a üst düzey görev

11 Kasım 2020

British American Tobacco'dan (BAT) yapılan açıklamaya göre, şirketin Avrupa ve Kuzey Afrika Bölgesi Operasyonlar Direktörlüğü görevine Volkan Oruk atandı. Oruk yeni görevinde bölgenin tüm operasyon faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak.

Böylece BAT Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Gökhan Bilgiç ve BAT Rusya, Orta Asya ve Belarus Bölge Direktörü olan Faruk Yener’in ardından Avrupa ve Kuzey Afrika Bölgesi Operasyonlar Direktörlüğü görevine Volkan Oruk’un getirilmesiyle üç Türk yönetici BAT globalde oldukça stratejik ve önemli rolleri üstlenmiş oldu.

1993 yılında Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olan Volkan Oruk, eğitimine İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletme bölümünde yüksek lisans ile devam etti.

BAT’deki kariyerine 2001 yılında İzmir Tire Fabrikası’nın kurulması esnasında başlayan Volkan Oruk, ardından İzmir ve Samsun’da Fabrika Müdürü olarak görev yaptı.

Türkiye’deki rollerinin ardından İngiltere’de Proje Destek Müdürlüğü, İran ve Mısır’da Operasyon Direktörlüğü gibi birçok farklı üst düzey görevleri yerine getiren Oruk, BAT’nin merkez ofisi olan Londra’da ve Polonya’da da değişik görevler aldı. Son olarak üstlendiği CEN Bölge Operasyonlar Direktörlüğü görevi esnasında, 4 fabrikaya ve 7 farklı ürünün tedarik zinciri süreçlerine liderlik etti.