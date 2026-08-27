BTSO Başkanı Burkay: Ticari kredi faizlerinde de düşüş adımını bekliyoruz

Politika faizinin sabit tutulmasına karşın bankacılık sistemi­nin fonlama maliyetinin ge­celik yüzde 40 seviyesinden haftalık yüzde 37’lik repo seviyesine çekilmesinin pi­yasada örtülü olarak 3 pu­anlık bir indirime denk gel­diğini belirten İbrahim Bur­kay, “TCMB Başkanı Sayın Fatih Karahan’ın sinyalini verdiği bu likidite adımının resmiyet kazanması, sana­yici ve tüccarımız üzerin­deki yüksek faiz yükünü ha­fifletmek adına memnuni­yet verici bir başlangıçtır” dedi.

Ekonomi yönetimiy­le gerçekleştirdikleri gö­rüşmelerde iş dünyasının finansmana, uygun koşul­larda erişimi konusundaki taleplerinin kısmen de olsa karşılık bulmasının önemli olduğunu belirten Burkay, “Bankaların fonlama ma­liyetinde sağlanan bu geri­lemenin, vakit kaybetmek­sizin yüzde 45 ile yüzde 55 bandında sıkışan KOBİ ve ticari kredi faizlerine yan­sıtılması üretimin ve istih­damın devamlılığı için şart­tır.

Piyasada yaşanan nakit sıkışıklığı göz önüne alın­dığında, BDDK tarafında da KOBİ’ler için kredi es­nekliği sağlayacak adımla­rın atılması, ihracatçımızın rekabet gücünü koruyacak dengelerin gözetilmesi reel sektörün en temel beklen­tisidir. TCMB’nin attığı bu örtülü indirim adımını pi­yasalara nefes aldıracak olumlu bir gelişme olarak görüyor, bankacılık sektö­rünü bu finansman rahatla­masını ticari kredi kanalla­rına hızla yansıtmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Yeni nefes kredisi paketi yolda

KOSGEB eliyle yürütülen Kapasite Geliştirme Destek Programı’nın 2026 yılı 3. dönem başvurularının baş­lamasını da memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Burkay, KOBİ’lerin rekabet gücünü artıracak her adımı desteklemeye devam ede­ceklerini söyledi.

Reel sek­törün nakit akışını korumak ve finansmana erişimini kolaylaştırmak adına tüm imkânları seferber ettik­lerinin altını çizen Burkay, “Bugüne kadar Oda kay­naklarımızla desteklediği­miz Nefes Kredisi paketle­ri kapsamında 2017'den bu yana 7 farklı ‘Nefes Kredi­si’ paketinde yaklaşık 8,5 milyar TL’lik destek suna­rak KOBİ’lerimize can suyu olduk. Piyasalardaki yük­sek finansman maliyetle­ri ve nakit sıkışıklığı karşı­sında KOBİ’lerin uygun ko­şullu kredilere olan ihtiyacı sürüyor. TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde, üyelerimizin finansman yükünü hafifle­tecek yeni bir Nefes Kredisi paketinin devreye alınması için çalışmalarımızı aralık­sız sürdürüyoruz. Teminat yetersizliği çeken firmala­rımıza nefes aldıracak, üre­timi ve istihdamı koruyacak yeni imkânları en kısa süre­de Bursa iş dünyamızın hiz­metine sunmayı hedefliyo­ruz” diye konuştu.