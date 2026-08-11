BTSO için yeni yönetim modeli

Nezaket ÇETİN

Matlı, BTSO’nun 60 bin üyenin ortak sesiyle yönetileceğini belirterek, kişi odaklı bir yönetim anlayışının olmayacağını vurguladı.

Matlı, seçimler öncesinde esnaf ve oda üyeleriyle gerçekleştirdiği buluşmalarda BTSO’nun yönetim anlayışına ve Bursa ekonomisinin geleceğine ilişkin mesajlar verdi. Bursa’nın sanayi kenti kimliğinin yanı sıra tarım, hizmet, kültür ve doğa alanlarında da güçlü bir potansiyel taşıdığını belirten Matlı, farklı sektörlerde ortaya çıkan başarıların birbirine entegre edilmesi gerektiğini ifade etti.

“KOBİ’lerin başarıları birbirine entegre olmalı”

KOBİ’ler ve işletmelerle yaptığı görüşmelerde çok sayıda başarı hikâyesiyle karşılaştıklarını belirten Özer Matlı, BTSO’da değişim olarak ifade ettiği yaklaşımın bu başarıları ortak bir yapıda buluşturmak olduğunu söyledi. Matlı, “Bugün yaptığımız ziyaretlerde ve KOBİ’lerde gördük ki çok fazla başarı hikâyesi var.

Bizim en önemli görevimiz bu başarı hikâyelerini birbirine entegre etmek. Değişim dediğimiz şey de tam olarak bu” ifadelerini kullandı. BTSO’nun yönetim modeline ilişkin hedeflerini de paylaşan Matlı, dar bir ekibin karar verdiği yapı yerine 60 bin üyenin ortak iradesinin yönetime yansıyacağı bir sistem kuracaklarının altını çizdi.

Meclis üyeleri ve komitelerin daha etkin rol üstleneceğini belirten Matlı, 61 komitenin kendi sektörlerinin ihtiyaçlarına ilişkin daha fazla sorumluluk alacağını sözlerine ekledi.