BTSO ‘İlk 250 Büyük Firma Araştırması’nı açıkladı

15 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Bu yıl 22’nci kez gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre listede yer alan firmalar, katma değer, istihdam ve ihracatta bugüne kadarki en yüksek değerlere ulaştı. Araştırmaya göre listede yer alan 250 firmanın toplam cirosu 148,3 milyar TL oldu. Söz konusu firmaların katma değerleri toplamı bir önceki yıla göre yüzde 47’lik artışla; araştırmanın ilk yılından bu yana en yüksek seviye olan 27,8 milyar TL’ye ulaştı. Söz konusu firmaların net aktifleri yine 2017 yılına göre yüzde 25’lik artışla 101,7 milyar TL’ye yükselirken, vergi öncesi dönem karları ise yüzde 29 artarak 9 milyar TL olarak kaydedildi.

İstihdamda rekor

Türkiye’nin dış ticaretinde lider şehirler arasında bulunan Bursa’da ilk 250 firmanın ihracatı 2017 yılına göre yüzde 0,6’lık sınırlı artışa rağmen 12,6 milyar dolarla yeni bir eşiğe ulaşırken, ücretle çalışanların toplamı ise yüzde 9,2’lik artışla 152 bin kişiyi aşarak rekor kırdı. Bursalı devlerin üretimden satışları toplamı da 2018 yılında yüzde 31’lik artışla 107,1 milyar TL’ye çıktı. Söz konusu firmaların öz sermayeleri ise 2017 yılına göre yüzde 30 artışla 26,5 milyar TL’den 34,4 milyar TL’ye yükseldi.

Zirve el değiştirdi

Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa’da ciro büyüklüğüne göre ‘İlk 250 Firma Araştırması’nın zirvesinde 20,2 milyar TL ile Oyak Renault yer aldı. Oyak Renault’u 19,8 milyar TL ile geçen yılın lideri Tofaş izledi. Bosch firması ise 6,6 milyar TL ciro ile listenin üçüncü sırasında bulunuyor. Söz konusu 3 firmayı sırasıyla Borçelik, Limak, Sütaş, Bursa Eczacılar Kooperatifi, Asil Çelik, Özdilek AVM ve Korteks takip etti. Listede otomotiv yan sanayinden 63, tekstil sektöründen 48, gıda tarım ve hayvancılık sektöründen 28, perakende sektöründen 26 firma var. Makine ve teçhizat sektöründe faaliyet gösteren 14 firmanın yer aldığı listede, metal sektöründen 13, hazır giyim alanında ise 8 firma bulunuyor.

Yabancı sermayeli firmaların istihdam katkısı

www.ilk250.org.tr adresinden de yayınlanan araştırma listesinde 2017 yılına göre 42 yeni firma yer aldı. Bursa’daki ilk 250 listesinde yabancı sermayeli 41 firma bulunurken, bu firmalar 2018 yılında 54 bin 952 kişiye istihdam oluşturdu. Listeye giren 250 firma içinde yabancı sermayeli firmaların dağılımında ise 15 kuruluş ile Alman sermayeli firmalar ilk sırada bulunuyor.

“Firmalarımız riskleri iyi yönetti”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin en kapsamlı saha araştırmalarından biri olan ‘İlk 250 Büyük Firma Araştırması’nı 22’nci kez gerçekleştirdiklerini söyledi. Firmaların 2018 yılında gerek küresel ticarette artan korumacılık tedbirleri gerekse de finansal piyasalardan başlayarak reel sektörü de etkisi altına alan sancılı bir süreçten geçtiğine dikkat çeken İbrahim Burkay, “Ekonomi yönetimimizin iş dünyamıza sunduğu destekler ve teşvik politikaları bu zorlu süreçte firmalarımıza rahat nefes aldırdı. Bursa iş dünyası, 2018 yılında tüm zorluklara rağmen ortaya çıkan riskleri iyi yönetti. Verimlilik ve karlılığa odaklanırken, istihdam ve katma değer artışında da bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Kentimizin ve ülkemizin kalkınma hedeflerine sağladıkları değerli katkılar için tüm firmalarımızı yürekten kutluyorum” dedi.

“Üretim maliyetlerinin düşürülmesini bekliyoruz”

Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara ve Türkiye ekonomisindeki finansal zorluklara rağmen iş dünyasının büyüme ve kalkınma hedeflerinden vazgeçmeyeceğini vurgulayan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, “Yapısal dönüşüm adımlarını kararlılıkla uygulamayı sürdürmeliyiz. Yüksek faiz ve enflasyon üretimin, yatırımın ve istihdamın önündeki en büyük engeller arasında bulunuyor. Bu süreçte hükümetimizin ve Merkez Bankası’nın faizleri düşürmeye dönük politikalarını memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Mekansal planlama ülkemize zenginlik katacak”

Öncelikli sektörler bazında uygulanacak vergi indirimlerinin piyasalara ivme kazandıracağını da vurgulayan Başkan Burkay, “Ayrıca Türk Eximbank ve KGF desteklerinin artırılması ihracatçılarımızın elini güçlendirecektir. Özellikle son bir yılda üretim üzerinde artan enerji maliyeti baskısının düşürülmesiyle birlikte firmalarımızın kent ve ülke ekonomisine katkısı daha da yükselecektir. Bununla birlikte özellikle Türkiye’nin zenginlik üretim merkezi Marmara Havzası’nın sanayi dönüşümüne ve ülkemizin yeni yatırım ihtiyacına dönük olarak Mekansal Planlaması’nın yapılması da büyük önem taşıyor” diye konuştu.