BTSO, sanayide altyapıyı büyütmeye odaklandı

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Sheraton Otel’de düzenlenen toplantıda sektör temsilcileri, Bursa’nın üretim ve ticaret altyapısına ilişkin görüşlerini paylaştı.

10 yıllık perspektifle planlama

Bursa’nın üretim, ihracat ve katma değer açısından önemli bir ölçeğe sahip olduğunu belirten Burkay, kentin geleceğinin mevcut koşulların ötesinde 10 yıllık perspektifle planlanması gerektiğini söyledi. Burkay, üretim altyapısının yeni nesil teknoloji, ölçek ekonomisi ve yeni ticaret modelleriyle geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

TEKNOSAB çevresinde KOBİ OSB, Organize Ticaret Bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgesi, veri merkezi, serbest bölge ve yeni nesil lojistik merkezlerinden oluşan daha kapsamlı bir ekonomik yapı oluşturulmasının planlandığını aktaran Burkay, KOBİ’lerin planlı üretim alanlarına kavuşmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü ifade etti.

Bursa’nın önümüzdeki 10-15 yıldaki büyüme ihtiyacına yönelik altyapının bugünden hazırlanması gerektiğini belirten Burkay, BTSO’nun GUHEM, Bursa Business School, BUTEKOM ve TEKNOSAB gibi projelerinin yanı sıra yapay zeka, dijital dönüşüm ve veri ekonomisine yönelik çalışmalara da odaklandığını kaydetti.