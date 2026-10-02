BTSO seçimlerinde ilk tablo: Özer Matlı’nın yeşil listesi 34 komiteyle ilk sırada

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Nezaket ÇETİN / DÜNYA

Bursa iş dünyasının yakından takip ettiği BTSO meslek komitesi seçimlerinde sandıkların kapanmasının ardından ilk tablo ortaya çıktı. Henüz resmi olarak kesinleşmeyen sonuçlar, yeşil ve mavi listeler arasında komite ve meclis üyeliği sayılarında dikkat çeken bir fark oluştuğunu gösterdi.

Özer Matlı ise sonuçları değerlendirirken Bursa iş dünyasının “değişim talebini sandıkta gösterdiğini” söyledi. Matlı, seçimlerin eşit şartlarda gerçekleşmediğini savunurken üyelerin iradelerini ortaya koyduğunu ifade etti.

Yeşil liste 78 meclis üyeliği kazandı

Resmi olmayan sonuçlara göre Özer Matlı’nın öncülüğündeki yeşil liste 34 komitede 78 meclis üyeliği elde etti.

Mavi liste 31 komitede 71 meclis üyeliği, beyaz liste ise 4 komitede 8 meclis üyeliği kazandı. Bir komitedeki 2 meclis üyeliğinin dağılımının ise sonuçların kesinleşmesinin ardından yapılacak kura ile belirlenmesi bekleniyor.

Mevcut tabloya göre yeşil liste, mavi listenin 3 komite ve 7 meclis üyesi önünde bulunuyor. Seçim sonuçlarının resmileşmesiyle BTSO Meclisi'nin yeni dönem dağılımı da kesinleşecek.

Beyçelik, Durmazlar, Ermaksan ve Şanmak detayı

İlk sonuçların ortaya çıkardığı dikkat çekici değişikliklerden biri de mevcut yönetimde öne çıkan bazı şirketlerin durumuyla ilgili oldu.

Mevcut tabloya göre Beyçelik, Durmazlar, Ermaksan ve Şanmak gibi firmaların kendi sektörlerindeki komitelerde yeni dönemde temsil edilemeyeceği görülüyor.

Özer Matlı: Üyeler değişim istediğini sandıkta gösterdi

Özer Matlı, seçim sonuçlarının Bursa iş dünyasının mevcut yönetim anlayışına yönelik değişim talebini ortaya koyduğunu söyledi.

Matlı, “Bugün, eşit şartlarda yapılmayan bir seçimde, Bursa’nın iş dünyası kendi iradesine sahip çıktı. Esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz ve KOBİ’lerimiz sözünü söyledi. Üyelerimiz Oda’sında değişim istediğini, daha çok hizmet beklediğini, karar süreçlerinde söz sahibi olmak istediğini sandıkta gösterdi” dedi.

Matlı, ortaya çıkan sonucu Bursa’nın, üreticilerin ve üyelerin başarısı olarak nitelendirdi.

Matlı: Baskılara rağmen yeşil liste ilk sırada

Seçim sürecinde baskı ve dayatmalar yaşandığını öne süren Matlı, buna rağmen yeşil listenin hem komite hem de meclis temsilinde ilk sıraya çıktığını söyledi.

Matlı, “Üyelerimiz kendi kararını verdi, kendi geleceğine sahip çıktı. Bütün baskılara rağmen yeşil listeyi hem komite sayısında hem meclis temsilinde ilk sıraya taşıdı. Bu sonuç, üyelerimizin cesaretinin ve kararlılığının eseridir” ifadelerini kullandı.

Matlı ayrıca ortaya çıkan tablonun kendileri açısından önemli bir sorumluluk getirdiğini belirterek seçilen meclis üyeleriyle temas kuracaklarını ve yeni dönem için çalışmaya başlayacaklarını açıkladı.

BTSO başkanlık seçimi 8 Ekim’de

Meslek komitesi seçimlerinin ardından BTSO’da gözler şimdi 8 Ekim’de yapılacak başkanlık seçimine çevrildi.

Komite seçim sonuçlarının resmen kesinleşmesiyle meclis yapısı netleşecek. Ardından gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde BTSO’nun yeni dönem Yönetim Kurulu Başkanı belirlenecek. Özer Matlı’nın da aday olduğu BTSO seçim süreci, 8 Ekim’de gerçekleştirilecek başkanlık seçimiyle tamamlanacak.