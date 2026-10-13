BTSO’da yeni yönetim KOBİ’lerin finansman sorununa odaklanacak
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Özer Matlı, yeni dönemde 60 bin üyeye eşit mesafede hizmet vereceklerini belirtti. Oda aidatlarının azaltılması, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve KOBİ’lerin desteklenmesi yeni yönetimin öncelikleri arasında yer aldı.
BTSO’nun 8 Ekim’de gerçekleştirilen seçimlerinin ardından Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Özer Matlı, yeni dönemin çalışma başlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçim sürecindeki farklı tercihlerin geride kaldığını belirten Matlı, Bursa iş dünyasının tüm kesimlerini dinleyen, şeffaf ve kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını söyledi.
Öncelik finansman ve KOBİ’ler
BTSO’nun 60 bin üyesinin tamamına eşit mesafede hizmet vereceklerini ifade eden Matlı, oda aidatlarının azaltılması, finansmana erişimin kolaylaştırılması, KOBİ’lerin desteklenmesi ve oda hizmetlerinin üyelerin bulunduğu noktalara taşınmasının öncelikli çalışma alanları arasında olduğunu kaydetti. Bursa içindeki ticaretin güçlendirilmesine de odaklanacaklarını belirten Matlı, oda kaynaklarının üyelerin yararına kullanılması ve faaliyetlerin şeffaf biçimde paylaşılması için çalışacaklarını dile getirdi.
BTSO Meclisi, ihtisas komisyonları ve meslek komiteleriyle birlikte hareket edeceklerini ifade eden Matlı, üyelerin taleplerini karar süreçlerine dahil eden bir yönetim anlayışı izleyeceklerini belirtti. Seçim sürecinde kırgınlık yaşanmış olabileceğine de değinen Matlı, gönlünü kırdıkları kişiler varsa helallik almak ve gönüllerini kazanmak için çalışacağını söyledi. BTSO çalışanlarının emeğinin önemine dikkat çeken Matlı, çalışanların huzur ve güven içinde görev yapabilecekleri bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.
Türkiye yüzyılı için iş birliği mesajı
Kamu kurumları ve sivil toplumla iş birliğinin önemini vurgulayan Matlı, “Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, devletimizin kurumlarıyla, yerel yönetimlerimizle, yerel kamu kuruluşlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği içinde çalışacağız. Bursa’nın üretim gücünü ve ticaretini geliştirmek, ülkemizin kalkınmasına katkı sunmak için kurumlarımızın birikimini ve desteğini önemsiyoruz” dedi.