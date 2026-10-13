BTSO’da yeni yönetim KOBİ’lerin finansman sorununa odaklanacak

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BTSO’nun 8 Ekim’de gerçekleştirilen seçimlerinin ar­dından Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Özer Matlı, yeni dönemin çalışma başlıklarına ilişkin açıkla­malarda bulundu. Seçim sürecin­deki farklı tercihlerin geride kal­dığını belirten Matlı, Bursa iş dün­yasının tüm kesimlerini dinleyen, şeffaf ve kapsayıcı bir yönetim an­layışıyla çalışacaklarını söyledi.

Öncelik finansman ve KOBİ’ler

BTSO’nun 60 bin üyesinin ta­mamına eşit mesafede hizmet ve­receklerini ifade eden Matlı, oda aidatlarının azaltılması, finans­mana erişimin kolaylaştırılması, KOBİ’lerin desteklenmesi ve oda hizmetlerinin üyelerin bulunduğu noktalara taşınmasının öncelik­li çalışma alanları arasında oldu­ğunu kaydetti. Bursa içindeki tica­retin güçlendirilmesine de odak­lanacaklarını belirten Matlı, oda kaynaklarının üyelerin yararına kullanılması ve faaliyetlerin şeffaf biçimde paylaşılması için çalışa­caklarını dile getirdi.

BTSO Mec­lisi, ihtisas komisyonları ve mes­lek komiteleriyle birlikte hareket edeceklerini ifade eden Matlı, üye­lerin taleplerini karar süreçlerine dahil eden bir yönetim anlayışı iz­leyeceklerini belirtti. Seçim süre­cinde kırgınlık yaşanmış olabile­ceğine de değinen Matlı, gönlünü kırdıkları kişiler varsa helallik al­mak ve gönüllerini kazanmak için çalışacağını söyledi. BTSO çalışan­larının emeğinin önemine dikkat çeken Matlı, çalışanların huzur ve güven içinde görev yapabilecekleri bir ortam oluşturmayı hedefledik­lerini kaydetti.

Türkiye yüzyılı için iş birliği mesajı

Kamu kurumları ve sivil toplumla iş birliğinin önemini vurgulayan Matlı, “Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, devletimizin kurumlarıyla, yerel yönetimlerimizle, yerel kamu kuruluşlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği içinde çalışacağız. Bursa’nın üretim gücünü ve ticaretini geliştirmek, ülkemizin kalkınmasına katkı sunmak için kurumlarımızın birikimini ve desteğini önemsiyoruz” dedi.