BTSO’dan yeni nesil meslekler için 8 milyarlık liralık bütçe
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Konseyi Toplantısı’na katıldı. Bakan Yardımcısı Macit, mesleki eğitim konusunda yapılan protokollerin somut adımlarla desteklenmesinin önemli olduğunu belirterek, BTSO’nun yeni nesil meslekler için de 8 milyar liralık bir bütçe oluşturduklarını açıkladı.
Toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen, mesleki eğitimin ülkenin üretim gücünü belirleyen stratejik bir konu olduğunu ifade etti. Dünyada teknoloji odaklı büyük bir dönüşümün yaşandığını belirten Özen, üretim modelleri ve iş gücü piyasasının da çok hızlı bir şekilde şekillendiğini kaydetti.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, eğitimde atılan her adımın önemli olduğunu ama asıl meselenin, somut sonuçlara dönüştürebilmek olduğunu söyledi.
Macit, “Mesleki eğitim, sadece üretim yapan bir hat değil; sanayiyle birlikte kararlar aldığımız, ihtiyaçları belirlediğimiz ve gerekli adımları attığımız ortak bir alan. Artık sanayinin içinde okullar açıyor, sektörel mükemmeliyet merkezleri kuruyoruz. Öğretmenlerimizin sanayideki gelişmeleri yakından takip etmesini önemsiyoruz. Çünkü önce onlar sanayinin dinamiklerini bilmeli ki öğrencilere doğru aktarabilsin.
Sanayinin desteği bizim için çok kıymetli. Bu yıl hayata geçirdiğimiz projemizle mesleki ve teknik okullarımızı alıştığımız geleneksel teknolojilerle değil, yapay zekâ, sanal ve artırılmış gerçeklik gibi yeni teknolojilerle, 8 milyar liranın üzerinde bir bütçeyle donatıyoruz. Dünya hızla değişiyor. Bundan 100 yıl önce 50 dakika enerji üretmek için harcanan güçle bugün 50 yıl yetecek enerji üretebiliyoruz.
Bu dönüşüme ayak uydurmamız şart. Mesleki eğitimde iyi bir noktadayız ama hep birlikte daha iyisini nasıl yapabileceğimizi konuşmalı, başarı hikayelerimizi artırmalı ve meslek liselerine yönelik algıyı değiştirmeliyiz. Çünkü burada sadece ara eleman yetiştirmiyor, geleceğin sanayicilerini ve liderlerini de yetiştiriyoruz” dedi.