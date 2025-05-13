BTSO’dan yeni nesil meslekler için 8 milyarlık liralık bütçe

Toplantının açılışında konu­şan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen, mesleki eğiti­min ülkenin üretim gücünü belir­leyen stratejik bir konu olduğu­nu ifade etti. Dünyada teknoloji odaklı büyük bir dönüşümün ya­şandığını belirten Özen, üretim modelleri ve iş gücü piyasasının da çok hızlı bir şekilde şekillendi­ğini kaydetti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, eğitim­de atılan her adımın önemli oldu­ğunu ama asıl meselenin, somut sonuçlara dönüştürebilmek ol­duğunu söyledi.

Macit, “Mesleki eğitim, sadece üretim yapan bir hat değil; sanayiyle birlikte karar­lar aldığımız, ihtiyaçları belirle­diğimiz ve gerekli adımları attığı­mız ortak bir alan. Artık sanayi­nin içinde okullar açıyor, sektörel mükemmeliyet merkezleri kuru­yoruz. Öğretmenlerimizin sana­yideki gelişmeleri yakından ta­kip etmesini önemsiyoruz. Çünkü önce onlar sanayinin dinamikle­rini bilmeli ki öğrencilere doğru aktarabilsin.

Sanayinin desteği bizim için çok kıymetli. Bu yıl ha­yata geçirdiğimiz projemizle mes­leki ve teknik okullarımızı alıştı­ğımız geleneksel teknolojilerle değil, yapay zekâ, sanal ve artırıl­mış gerçeklik gibi yeni teknoloji­lerle, 8 milyar liranın üzerinde bir bütçeyle donatıyoruz. Dünya hız­la değişiyor. Bundan 100 yıl önce 50 dakika enerji üretmek için har­canan güçle bugün 50 yıl yetecek enerji üretebiliyoruz.

Bu dönüşü­me ayak uydurmamız şart. Mesle­ki eğitimde iyi bir noktadayız ama hep birlikte daha iyisini nasıl ya­pabileceğimizi konuşmalı, başarı hikayelerimizi artırmalı ve mes­lek liselerine yönelik algıyı değiş­tirmeliyiz. Çünkü burada sadece ara eleman yetiştirmiyor, gelece­ğin sanayicilerini ve liderlerini de yetiştiriyoruz” dedi.