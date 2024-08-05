Bulls Yatırım ve TED Ankara Kolejliler güçlerini birleştiriyor
Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler Basketbol Takımı’nın yeni sponsoru oldu. TED Ankara Kolejliler Basketbol Takımı, 2024-25 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi-TBL’de mücadele ederken, yeni forma sponsoru Bulls Yatırım ile sahaya çıkacak.
Kurumsal sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemle ve bu alan için ayırdığı fonlarla dikkat çeken Bulls Yatırım, her yıl 13 branşta Türkiye’nin sporuna katkı ve burs sağlayan TED Ankara Kolejliler Basketbol Takımı’na sponsoru olarak Türk sporuna katkıda bulunmayı hedefliyor.
Gençlere katkı
Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, TED gibi köklü bir camianın parçası olmanın ve spora katkı yapmanın önemine değinerek, forma sponsorluğunun iki önemli markayı tek çatı altında bütünleştirmenin; geleceğin sporcularına verilen katkının ülke kazanımı açısından sosyal ve kültürel olarak kritik bir tercih olduğunu belirtti. Akkaya sözlerini şöyle sürdürdü:
“TED Ankara Kolejliler Basketbol Takımı’na sponsor olarak, gençlerimizin hayallerine bir adım daha yaklaşmalarına destek olmanın gururunu yaşıyoruz. Sporun, sadece fiziksel değil, aynı zamanda karakter gelişimine de büyük katkı sağladığına inanıyoruz. Bu iş birliği ile genç sporcularımızın azim, disiplin ve takım ruhu gibi değerleri benimsemelerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Geleceğin liderlerini ve şampiyonlarını yetiştirmek için çıktığımız bu yolda, birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz.”
TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Başkanı Kerem Mağdenli de TED Kolejlilerin süper lig hedefinde sponsorlarla bir başarı serüveninin vücut bulacağına inandığını belirtti.
TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Kerem Eren ise amaçlarının sinerji yaratarak sporda sürdürülebilir bir başarının tesisi olduğunu kaydederken, TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Soner Gökten, özellikle sermaye piyasalarından kısa zamanda adından söz ettiren Bulls Yatırım’ın, TED basketbol takımının formasında yer bulmasının önemli olduğunu; sosyal sorumluluk adına spora verilen önem çerçevesinde Türk finans dünyasının ilgisinin yadsınamaz derecede kıymetli olduğuna vurgu yaptı.
Yeni sezon öncesi gerçekleştirdikleri transferlerle öne çıkan TED Ankara Kolejliler, Bulls Yatırım’ın desteğiyle büyük başarılar elde etmeyi amaçlıyor.