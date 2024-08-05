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Bulls Yatırım ve TED Ankara Kolejliler güçlerini birleştiriyor

 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler Basketbol Ta­kımı’nın yeni sponsoru oldu. TED Ankara Kolejliler Bas­ketbol Takımı, 2024-25 sezo­nunda Türkiye Basketbol Li­gi-TBL’de mücadele ederken, yeni forma sponsoru Bulls Ya­tırım ile sahaya çıkacak.

Dünya Gazetesi
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Kurumsal sosyal sorumlu­luk projelerine verdiği önemle ve bu alan için ayırdığı fonlar­la dikkat çeken Bulls Yatırım, her yıl 13 branşta Türkiye’nin sporuna katkı ve burs sağlayan TED Ankara Kolejliler Basket­bol Takımı’na sponsoru olarak Türk sporuna katkıda bulun­mayı hedefliyor.

Gençlere katkı

Bulls Yatırım Yönetim Ku­rulu Başkanı Kemal Akkaya, TED gibi köklü bir camianın parçası olmanın ve spora kat­kı yapmanın önemine değine­rek, forma sponsorluğunun iki önemli markayı tek çatı altın­da bütünleştirmenin; gelece­ğin sporcularına verilen kat­kının ülke kazanımı açısından sosyal ve kültürel olarak kri­tik bir tercih olduğunu belirt­ti. Akkaya sözlerini şöyle sür­dürdü:

“TED Ankara Kolejliler Bas­ketbol Takımı’na sponsor ola­rak, gençlerimizin hayallerine bir adım daha yaklaşmalarına destek olmanın gururunu ya­şıyoruz. Sporun, sadece fizik­sel değil, aynı zamanda karak­ter gelişimine de büyük katkı sağladığına inanıyoruz. Bu iş birliği ile genç sporcularımızın azim, disiplin ve takım ruhu gi­bi değerleri benimsemeleri­ne katkıda bulunmayı hedef­liyoruz. Geleceğin liderlerini ve şampiyonlarını yetiştirmek için çıktığımız bu yolda, birlik­te daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz.”

TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Başkanı Kerem Mağ­denli de TED Kolejlilerin sü­per lig hedefinde sponsorlar­la bir başarı serüveninin vücut bulacağına inandığını belirtti.

TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üye­si ve Basketbol Şube Sorum­lusu Kerem Eren ise amaçla­rının sinerji yaratarak sporda sürdürülebilir bir başarının tesisi olduğunu kaydederken, TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Soner Gökten, özellik­le sermaye piyasalarından kısa zamanda adından söz ettiren Bulls Yatırım’ın, TED basket­bol takımının formasında yer bulmasının önemli olduğunu; sosyal sorumluluk adına spo­ra verilen önem çerçevesinde Türk finans dünyasının ilgisi­nin yadsınamaz derecede kıy­metli olduğuna vurgu yaptı.

Yeni sezon öncesi gerçek­leştirdikleri transferlerle öne çıkan TED Ankara Kolejli­ler, Bulls Yatırım’ın desteğiy­le büyük başarılar elde etmeyi amaçlıyor.