“Bursa gibi üretim merkezlerinin milli ekonomi atılımına katkısı artacak”

26 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ‘İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi’nin Türkiye’nin büyük zorluklarla mücadele içindeyken bile yerli üretim ve yatırım kararlılığını sürdürmesinin göstergesi olduğunu ifade etti. Başkan Burkay, “Türkiye ekonomisindeki atılım süreci ve bu bağlamda açıklanan destek paketleri, günü kurtaran politikalar yerine geleceğini de bugünden kurgulayan bir anlayışın hakim olduğunu göstermektedir” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan İVME Finansman Paketi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, işletmelere sunulan 30 milyar TL’lik finansman imkanının yatırım, üretim ve istihdam seferberliğine yeni bir soluk getireceğini söyledi. Söz konusu destek paketinin Türkiye’nin uzun yıllardan bu yana kanayan yarası olan cari açık için panzehir niteliği taşıdığını vurgulayan Başkan Burkay, “Bakanımız tarafından açıklanan destekler Bursa gibi üretimin, istihdamın ve ihracatın merkezi olan şehirlerde imalat sanayinin milli gelire katkısını daha da artıracaktır. Geçtiğimiz yılı 6 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla kapatan Bursa, bu desteklerle birlikte ülkemizin milli ekonomi hamlesine ivme kazandırmayı sürdürecektir. Önümüze çıkarılan engellere ve tüm zorluklara rağmen reel sektörümüze sundukları desteklerle günü kurtaran politikalar yerine geleceği bugünden kurgulayan bir anlayışı hakim kıldıkları için Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın nezdinde hükümetimize şükranlarımızı sunuyorum” değerlendirmesinde bulundu.