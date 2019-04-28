Bursa iş dünyası Almanya’da

28 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursalı firmaların dış ticaret hacmine güç katmak ve sektörlerdeki son gelişmeleri takip etmelerini sağlamak amacıyla hayata geçen Küresel Fuar Acentesi Projesi, Nisan ayında da yurt dışı programlarına devam ediyor. Küresel Fuar Acentesi ve Ur-Ge projeleri ile 2019 yılının ilk 3 ayında 15’e yakın yurt dışı programına imza atan BTSO, son olarak Almanya’ya çıkarma yaptı.

İnşaat ve makine-metal sektörü Almanya’da

İnşaat sektörü temsilcilerinden oluşan heyet, BAUMA 2019 İnşaat Makinaları Fuarı'nı ziyaret etti. Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Gürses ve Osman Nemli, Heyet Başkanı ve BTSO Meclis Üyesi Ali Faruk Çolak ve sektör temsilcilerinin katıldığı BAUMA Münih Fuarı, 3 yılda 1 düzenleniyor. 4 bin 24 katılımcı firmanın yer aldığı fuara, Türkiye’den 190 firma; Bursa’dan ise 10 firma stantlı katılım sağladı.

Küresel Fuar Acentesi yurt dışı iş gezileri kapsamında Makina-Metal işleme sektörü temsilcileri de Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen Messe 2019 Sanayi Teknolojileri Fuarı'nı ziyaret etti.

“İhracatla Bursa’mıza değer katacağız”

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Gürses, Oda olarak Türkiye’nin kalkınma hedeflerine her zaman en üst düzey katkı sunan Bursa iş dünyasının 2019 yılında ihracatını artırmak adına çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Firmaların rekabetçi kimliğini artırmanın yanı sıra AB başta olmak üzere farklı hedef pazarlarda ihracatını artırmak için yurt dışı programları gerçekleştirdiklerini kaydeden Hasan Gürses, “Almanya’da sektör temsilcilerimizle önemli bir organizasyon gerçekleştirdik. Son 5 yılda farklı coğrafyalarda düzenlenen 170 fuar organizasyonuna 6.000’i aşkın üyemizi taşırken, Almanya’ya da yaklaşık 45 fuar ziyareti gerçekleştirdik. BTSO olarak üyelerimizin ihracatını artıran hamlelerimize devam edeceğiz.” dedi.

“Sektördeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz”

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nemli, Türkiye’nin üretim ve ihracat üssü Bursa’nın 25 milyar dolara yakın bir dış ticaret hacmine sahip olduğunu vurguladı. 188 ülkeye ve bölgeye ürün ihracatı yapan Bursa’nın Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 10’unu tek başına gerçekleştirdiğini dile getiren Osman Nemli, “Üyelerimiz fuar organizasyonları sayesinde bir yandan yeni işbirliklerinin adımlarını atarken bir yandan da sektörlerindeki gelişmeleri yakından takip etme fırsatı yakalıyorlar” ifadelerini kullandı

60’dan fazla ülkeden firmalar stant açtı

Heyet Başkanı ve BTSO Meclis Üyesi Ali Faruk Çolak, inşaat sektörünü yakından ilgilendiren BAUMA Münih Fuarı’na 60’tan fazla ülkeden firmanın stant açtığını ifade etti. BTSO’nun firmaların ihracat pazarları keşfetmesi ve yer aldığı pazarlardaki konumunu güçlendirmek için önemli çalışmalara imza attığını belirten Çolak, “Sektörlerin dünya arenasında daha aktif rol olmasını sağlayacak bu organizasyonlar firmalara yeni ufuklar kazandırıyor” dedi. Messe 2019 Sanayi Teknolojileri Fuarı’nın Heyet Başkanı ve 10. Meslek Komitesi Başkanı Hüseyin Kumru, sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen iş gezisinin firmaların makine ve metal sektöründe yaşanan gelişmeleri yakından takip etmesini sağladığını söyledi. Hüseyin Kumru, “KOSGEB ve Odamızın destekleriyle düzenlenen fuar programımız firmalarımız için faydalı geçti. Sektörümüzün dünyadaki son durumunu bizzat görme imkanı yakaladık” diye konuştu.