Bursa iş dünyasından 15 Temmuz değerlendirmesi

14 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Cesareti ve ferasetiyle karanlık odakların kirli oyunlarına geçit vermeyen kahraman milletimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz’da milletimizin şanlı geçmişi ve müreffeh geleceği için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” dedi. Burkay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne ilişkin yaptığı açıklamada, “Ülkemize karşı kalleşçe hazırlanan kirli oyunlar, omuz omuza veren milletimizin iradesini ve devletimizin istikbalini asla ama asla sarsamaz. Bu millet, göğsündeki iman ve kalbindeki cesaretle Kurtuluş Savaşı’ndan nasıl tarih yazarak çıktıysa, 15 Temmuz 2016 tarihinde de savaş uçaklarının, tankların ve ağır silahların karşısına aynı iradeyle çıktı. O karanlık gecede uçaklar, gazi meclisimizi ve insanlarımızı bombalarken, hedefte Türkiye’mizin geleceği vardı. Ancak milletimizin asil mücadelesiyle 15 Temmuz tarihi; şükürler olsun ki zalimlerin değil, istiklali ve istikbali için savaşanların, isimlerini şanlı tarihimize silinmez harflerle yazdırdığı bir gün oldu. Bizler Bursa iş dünyası ve Türk milleti olarak ne FETÖ ne de bunun gibi karanlık odaklara asla müsaade etmeyeceğiz. Bununla birlikte yine omuz omuza ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşıma inancımızdan vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Unutmadık, Unutturmayacağız”

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3’üncü yıldönümünde yaptığı basın açıklamasında şunları kaydetti: “15 Temmuz hem Türkiye siyaseti, hem de Türkiye ekonomisi için tarihi bir stres testi oldu. Milletin dirayetiyle bu test başarıyla geçildi. 365 Oda ve Borsamızla birlikte 81 il ve 160 ilçede eş zamanlı olarak darbeye karşı tepkimizi gösterdik. “Demokrasi Vazgeçilmezimiz, Milli İrade Gücümüz, Kardeşliğimiz Geleceğimizdir” dedik. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hâkimiyet, kayıtsız şartsız milletindir” ilkesini şiar edinen TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Devletimizin yanında, milletimizin emrinde olacağız. Ülkemizin birliğine, kardeşliğimize ve demokrasimize karşı olanların da karşısına dikileceğiz. Çünkü devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız. Türk iş dünyası olarak, aynı ruh, aynı inançla çalışmayı sürdürüyoruz. Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline gelmesini de, yine hep birlikte çalışarak sağlayacağız.”

MÜSİAD’ın yeri her zaman devletinin ve milletinin yanıdır

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ise, “Dünyanın en yaygın ve etkin STK’sı olan MÜSİAD, her zaman ve her koşulda milli iradeden yana olmuş, onu zedeleyecek her girişimin karşısında durmuştur. MÜSİAD olarak üç yıllık süreç boyunca, gittiğimiz her ülkede ve memleketimizin birçok noktasında, demokrasinin belirli bir zümre için değil, toplumun her kesimi için elzem olduğunu ifade ederek bu mücadele içerisinde fiilen yer aldık. Şehitlerimizin kanıyla kurduğumuz, birçok zorluk ve fedakârlıkla bugünlere getirdiğimiz ve Güçlü Türkiye hedefiyle geleceğe yürüyen ülkemizin başta terör örgütleri olmak üzere, hiçbir dış müdahale ile sarsılmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz” diye konuştu.