Bursa küresel gıdada rolünü büyütecek

Başkan Matlı, üyelerin ticare­tini güçlendirmek, yeni ihracat pazarlarına açılmalarını kolay­laştırmak amacıyla yürütülen Gıda UR-GE projesinin de 2025 yılı boyunca kesintisiz şekilde devam ettiğini kaydetti.

Roman­ya ve Bulgaristan’da düzenlenen B2B alım heyeti organizasyon­ları ile üye firmaları yabancı alı­cılarla bir araya getirdiklerini ve yeni ticari iş birlikleri kurmala­rına imkân tanıdıklarını söyle­yen Özer Matlı, 2026 yılında ise Japonya başta olmak üzere farklı coğrafyalarda yeni UR-GE prog­ramlarıyla Bursa gıda sektörü­nün küresel pazarlardaki görü­nürlüğünü daha da artırmayı he­deflediklerini vurguladı.

“Tarımda rekor daralma alarm veriyor”

Tarım ve hayvancılık sektö­ründe yaşanan sorunlara da dik­kat çeken Başkan Özer Matlı, “Girdi maliyetlerindeki artışla­ra ek olarak iklim kaynaklı risk­ler, dünya genelindeki belirsiz­likler ve hayvancılığa büyük dar­be vuran şap hastalığı, üretimde sürekliliği zayıflatarak arz den­gesini bozdu. Bu gelişmeler ma­liyet baskısını daha da derinleş­tirirken, sektörün toparlanma kapasitesini ciddi ölçüde sınır­ladı” diye konuştu.

“Yapısal adımlar 2026 yılında belirleyici olacak”

2026 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Özer Matlı, “Parasal duruşun daha netleşmesiyle birlikte üretim, yatırım ve istihdam süreçlerinde toparlanma bekliyoruz. Tarım ve hayvancılıkta planlı üretim, hastalıklarla etkin mücadele, sulama yatırımları ve verimlilik odaklı desteklerin sahada daha güçlü karşılık bulması kritik önem taşıyor. Önümüzdeki yılın, yapısal adımların üretime yansıdığı ve mali istikrarın kalıcı hale geldiği bir dönem olmasını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.