Bursa OSB’de meslek liselilere pozitif ayrımcılık

28 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Organize Sanayi Bölgesi (Bursa OSB) ve Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD), sanayinin büyük ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanların yetiştiği mesleki ve teknik liselerinin önemine dikkat çekmek amacıyla “Güçlü Türkiye İçin Mesleki Eğitim” başlığı altında ‘BOSİAD Mesleki–Teknik Eğitimi Özendirme Projesi’ni başlatmıştı. Projenin açılışı, Merinos AKKM’de düzenlenen çok özel bir gece ile başlamış ve gecenin sürprizi ise gençleri mesleki eğitime yönlendirmek amacıyla sanayicilerin rol aldığı ve seslendirdiği rap klibi olmuştu. Klip büyük ilgi görürken, projenin bir başka etabı da hayata geçiriliyor. Bu kapsamda, ‘Bu fabrikada işe alımlarda meslek lisesi mezunu olması tercih sebebidir’ yazılı tabelalar Bursa OSB’deki fabrikalara asılmaya başlandı.

‘Farkındalık yaratmayı başardık’

BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, projenin ilk etabının mesleki eğitimin önemine dikkat çekerek farkındalık yaratmak olduğunu belirterek, “Bunu başardığımızı memnuniyetle görüyorum. Klibimiz Türkiye genelinde ses getirdi ve takdir edildi. Şimdi fabrikalarımıza bu tabelaları asıyoruz. Bunun sadece tabeladan ibaret kalmayacağını ve üyelerimizin bunu hayata geçireceğine inanıyorum. BOSİAD ve firmalar olarak, meslek liselerindeki eğitim seviyesinin güçlenmesi için çok çalışacağız. Biliyoruz ki bu okullardan yetişecek gençler ‘ara eleman’ değil ‘aranan eleman’ olarak Türkiye ve Bursa sanayisine hizmet edecekler. Dağıttığımız tabelalar ile sanayicimizden bu doğrultuda destek bekliyoruz” dedi.