Bursa’da sanayiye iş gücü geliştirme çalışmaları hızlandı

Nezaket ÇETİN

MÜSİAD Bursa Başkanı Alparslan Şenocak, Bursa sanayisinin dönüşüm sürecinde nitelikli insan kaynağı ve mesleki eğitimin öneminin arttığını söyledi. Sanayinin geleceğine yönelik çalışmalarında eğitim kurumlarıyla iş dünyası arasındaki bağın güçlendirilmesine öncelik verdiklerini belirten Şenocak, Bursa Uludağ Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUİMER) ile yürüttükleri çalışmayla da iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alternatif finansman modellerine yönelik bilimsel ve uygulamalı bir altyapı oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yeni dönemde sermayenin tek başına hareket etmek yerine ortaklık modelleriyle daha güçlü yatırımlara yönlendirilmesinin önem kazanacağını belirten Şenocak, girişim sermayesi fonlarının bu açıdan önemli bir araç haline gelebileceğini ifade etti. Geçmişte kooperatifçilik modeli üzerinden insanların bir araya gelerek mal ve gayrimenkul edindiğini hatırlatan Şenocak, yeni dönemde benzer ortaklık anlayışının girişim sermayesi fonları üzerinden farklı bir yapıyla uygulanabileceğini aktardı.

BUİMER ile yürütülen çalışmada bu finansal araçların bilinirliğinin artırılmasının yanı sıra bilimsel altyapısının oluşturulması ve iş dünyasında uygulanabilir modeller geliştirilmesinin amaçlandığını belirten Şenocak, çalışmanın eğitim ve iş dünyası arasında bir köprü oluşturacağını söyledi. Bu modelin Bursa’da hem yatırım kapasitesini artırabileceğini hem de yeni iş kollarının oluşmasına katkı sağlayabileceğini belirten Şenocak, üniversite ile yürütülen çalışmanın da bu modellerin bilimsel ve uygulanabilir altyapısını oluşturmayı amaçladığını aktardı.

Meslek Liseleri Hamilik Projesi ile sanayiye nitelikli eleman

Sanayinin en önemli sorunlarından birinin nitelikli insan kaynağı olduğunu belirten Şenocak, MÜSİAD Bursa’nın Meslek Liseleri Hamilik Projesi ile mesleki eğitimi iş dünyasıyla buluşturduğunu söyledi. Projeyle meslek lisesi öğrencilerinin sektörün ihtiyaçlarını eğitim sürecinde tanımalarının ve okul-sanayi bağının güçlendirilmesinin amaçlandığını belirtti.

MÜSİAD Bursa ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen projede sektör temsilcileri ile meslek liseleri eşleştirilirken, öğrencilerin işletmelerde beceri eğitimi almaları ve kariyer buluşmalarıyla iş dünyasını tanımaları sağlanıyor. Mesleki eğitime yönelik toplumsal bakışın da değişmesi gerektiğini ifade eden Şenocak, üniversite mezunlarına verilen değerin meslek sahibi gençlere de gösterilmesi gerektiğini söyledi. Şenocak, “Üniversite mezunu gençlere baktığımız gözle meslek lisesindeki gençlere de bakmamız gerekiyor.

İtibar kaybı olmamalı” dedi. MÜSİAD Bursa’nın çalışma başlıklarından birinin de yeşil dönüşüm ve karbon ayak izi olduğunu belirten Şenocak, sürecin yalnızca ihracatçı firmaları değil, tedarik zincirleri üzerinden tüm işletmeleri ilgilendirdiğini söyledi. ECOLOGICS Projesi kapsamında firmaların yeşil dönüşüm ve karbon ayak izi konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Şenocak, dönüşüm sürecinde görev alacak uzman insan kaynağının yetiştirilmesine de odaklandıklarını aktardı.

MÜSİAD ağı yeni pazarlara açılacak

Bursa firmalarının Avrupa pazarındaki durgunluğa karşı alternatif pazarlara yönelmesi gerektiğini belirten Şenocak, MÜSİAD’ın uluslararası teşkilat yapısının bu alanda imkân sunduğunu söyledi. MÜSİAD’ın farklı ülkelerdeki şube ve temsilcilikleri aracılığıyla Bursa firmalarına pazar araştırması ve iş bağlantıları konusunda destek verdiklerini belirten Şenocak, özellikle Orta Asya, Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu ve Afrika pazarlarına yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Yakın zamanda Etiyopya’ya gerçekleştirilen çalışma kapsamında bazı Bursa firmalarının ihracat ve ticari bağlantılar konusunda ilerleme sağladığını belirten Şenocak, bu örneklerin diğer firmalara da yol göstermesini hedeflediklerini söyledi.