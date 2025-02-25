Bursa'da yapay zeka konuşuldu

Ömer AYDIN / BURSA

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi teknoloji dünyasının liderlerini Bursa’da bir araya getirdi. 'Yapay Zeka: Geleceğin Şekillendiricisi' teması ile düzenlenen zirvede alanında uzman 14 isim sahne aldı. Teknoloji Zirvesi’ne Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Direkçi, TÜGİAD Genel Başkanı Gürkan Yıldırım, MARSİFED Başkanı Osman Akın, STK temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Tabaklar: “Yapay zeka, bizimle işbirliği yapan akıllı bir ortak gibi"

Zirve'nin açılış konuşmasını yapan Etkinlik Koordinatörü Ersoy Tabaklar, “Bu zirve ile yalnızca yapay zeka üzerine bir diyalog oluşturmayı değil, bu devrim niteliğindeki teknolojinin geleceği nasıl şekillendirdiğini ele almayı, hem insanlığa hem de teknolojik ilerlemeye katkı sağlayacak yolları keşfetmeyi hedefledik. Yapay zekanın gücü, yalnızca teknolojik becerilerden değil, insan hayatına anlamlı katkılar sağlama potansiyelinden de kaynaklanmaktadır. Yapay zeka, yalnızca bir araç değil, bizimle işbirliği yapan bir akıllı ortak gibi. Bu ortaklık, bizlere daha yüksek hız ve verimlilik sağlarken büyük bir etik sorumluluğu da beraberinde getirmekte. Yapay zekayla yaşadığımız bu yeni çağda, veri güvenliğinden bireylerin haklarına ve özel hayatın korunmasına kadar dikkat edilmesi gereken sorumluluklar var. Görevimiz, bu teknolojiyi yalnızca verimliliği arttırmak için kullanmak değil, toplumsal faydayı gözeterek, güven ve etik değerler çerçevesinde, bu dönüşümü gerçekleştirebilmektir” dedi.

Baykal: "Yapay zeka toplumların gelişimine katkı sunacak"

Azalan ölçek ekonomisi ile maliyetlerin artmaya devam ettiğini ifade eden TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Selim Baykal, “İşte bu noktada yenilikçi teknolojilerin adaptasyonu ön plana çıkıyor. Sadece daha katma değerli ürün ve hizmet üretme değil aynı zamanda bu işleri yaparken daha yalın bir yöntem bulmalıyız. Ancak bu şekilde global ile rekabetçiliğimizi koruyabiliriz. Teknolojik gelişmeleri bu kapsamda önemsiyoruz. Bu yılki zirvemizin teması: Yapay Zeka. Bu işin çok başındayız. 20 ile 30 yılda bir gelen değişim dalgasının içine giriyoruz diye düşünüyoruz. Belki de yeni bilgi çağının kapısını aralıyoruz. İnsanlığa en çok fayda sağlaması beklenen uygulamalardan bir olacak olan yapay zeka uygulamaları. Medikal, savunma sanayi, kuantum teknolojileri gibi birçok alanda öncülük edecek. Toplumların ve ulusların gelişimine katkı sunacak” diye konuştu.

Yıldırım: "Çin'e şube açmayı planlıyoruz"

Yapay zeka ve diğer teknolojilerde Çin’in çıtayı yükselttiğine vurgu yapan TÜGİAD Genel Başkanı Gürkan Yıldırım, "Bu nedenle onların bizimle burada olması ve son teknolojik gelişmeleri kendilerinden dinlememiz, önemli diye düşünüyorum. Yazılı insanlık tarihinin en büyük ilerlemelerinden bir tanesini uzaktan izlememeliyiz. İş dünyamızın ve kamu kurumlarının bir arada, aynı yöne baktığı bir yolu hızlı şekilde yürümeliyiz. Ekonomi tarihinde, büyük dönüşümleri gördüğümüzde arkasında hep girişimciliği, ticareti, işbirliklerini ve bunları takip eden yeni kural ve regülasyonları görüyoruz. 6-12 Nisan tarihleri arasında Çin ziyareti gerçekleştirerek, 1 yıldır yaptığımız çalışmalar neticesinde TÜGİAD'ın ilk yurt dışı resmi şubesini açmayı planlıyoruz. Ekim ayında ABD, ardından Balkanlar'da şube açılışı, Türk devletlerinde bir federasyon kurma modeli üzerine çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Burkay: "Girişimlerin destekleneceği fon projeleri geliştiriyoruz”

Teknolojik gelişmelerin başlarda korku oluştursa da zamanla yeni ekonomik modellerin gelişmesine katkı sağladığını ifade eden BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Her değişim ve dönüşüm dünyada yeni aktörleri ortaya çıkarıyor. Amerika’daki başkanlık yemin törenlerinde, geçmişte petrol ve sanayi şirketlerinin CEO’ları sahnede yer alıyordu ancak bugün dijital dünyanın liderlerinin ön plana çıktı. BTSO olarak girişimcilere destek vermek amacıyla bir girişim sermaye yatırım fonu kurduk. Bu fon 210 milyon dolarlık büyüklüğe ulaştı ve Türkiye’nin en büyük fonlarından biri oldu. Güneş enerjisi üretimi ve girişimlerin destekleneceği yeni fon projeleri de geliştiriyoruz. STK’lar olarak farkındalığı artırmak çok önemli. BTSO olarak bütün paydaşlarımızla birçok projeyi hayata geçiriyoruz” dedi.

Yenilikçi fikirler ve işbirliği fırsatları

Protokol konuşmalarının ardından konuşmacıların sahne aldığı zirvede; “Veri Odaklı Pazarlamada Yapay Zeka” , “Adaletin Dijital Dönüşümü: Yapay Zeka ve Hukukta Yeni Ufuklar” , “Yapay Zeka ve Yetenek Yönetimi”, “Yapay Zeka: İnsanın Gelecek Simülasyonu” , “Yapay Zeka Projeleri için Destekler: Avrupa Birliği Fonları” , “Uzay Teknolojileri ve Yapay Zeka” , “Bankacılıkta Yapay Zeka Uygulamaları” , “Akıllı İşletmeler” , “Finansal Teknolojier (FINTECH) ve Yapay Zeka” , “Çin İle İşbirliği Fırsatları ve TÜGİAD Çin Merkezi Hakkında Bilgilendirme” , “Yapay Zeka Hepimize İyi Gelecek: Sağlık, Eğitim, Güvenlik, İklim, Enerji vb. alanlarda Yapay Zekanın etkileri ve faydaları” , “Robotlar Sanat Yapar mı?” , “Yapay Zeka Özgür İradeye Sahip Olabilir mi?” başlıkları incelendi.