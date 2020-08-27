Bursalı iş kadını Nilüfer Çevikel, TÜGİAD Genel Başkanlığına ortak aday olarak önerildi

27 Ağustos 2020

BURSA (DÜNYA) - İstanbul Conrad Otel’de bir araya gelen Türkiye Genç İş Adamları Derneği’nin (TÜGİAD) TÜGİAD Kurul ve Şube Başkanları ve üyelerin ortak teklifi ile mevcut Başkan Anıl Alirıza Şohoğlu’nun görev süresinin tamamlanmasının ardından yılsonunda düzenlenecek genel kurulda Nilüfer Çevikel’in Genel Başkanlığında yola devam edilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. 850 üyesi olan bu derneğin tüm üyelerinin Genel Başkanlık görevini yapabilecek liyakate sahip olduğunu belirten TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, "Üyelerimizin hepsi kendi işinde, kendi sektöründe son derece başarılı insanlar. İçinde bulunduğumuz zorlu dönemde başkanlık bana nasip oldu. Biz de görevimizi yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte en iyi şekilde yerine getirmek için gayret ettik” dedi.

60 milyar dolarlık bir ticaret hacmini temsil eden TÜGİAD’ın yarışma ve rekabet ile zaman kaybetmemesi gerektiğine inandıklarını belirten Genel Başkan Şohoğlu yaptığı konuşmada, "Gönül rahatlığı ile söylemek istiyorum ki benim bundan sonraki süreçte taşıdığımız kutlu bayrağı devredeceğim kişi Nilüfer Çevikel’dir. Bu bayrağı Nilüfer Çevikel’e şube ve kurul başkanlarımızın ve değerli üyelerimizin teveccühü ile teslim etmek istiyoruz. Bizler aldığımız bu ortak kararı imzalayarak Genel Kurulumuza sunacağız. Tabi ki nihai kararı TÜGİAD’lılar verecektir. Biz her zaman farklı işler yapmaya çalıştık, yine bir farklılığımız olsun istiyoruz. Kadınlara en fazla değer veren bir dönemi yaşadık, şimdi de TÜGİAD’a bir kadın başkan yakışır. Ben bu yolda Nilüfer Hanım’a başarılar diliyorum. Nilüfer Hanım benim dostum, kardeşim. Onunla birçok platformda birlikte yol yürüdük. İnşallah bundan sonra da yürümeye devam edeceğiz. Kendisine şimdiden yeni görevinde başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.

“Bu göreve layık görülmek benim için onur”

TÜGİAD’ın Aralık ayında gerçekleştirilmesi planlanan genel kurulu öncesinde ilk kadın aday olarak belirlenen Nilüfer Çevikel kendisine gösterilen teveccüh ve desteğin çok büyük bir değer taşıdığını ifade etti. Çevikel, "Emek verdiğimiz, yıllardır içinde bulunduğumuz derneğimizin daha da güçlenerek, içinde kadın iş insanlarımızın daha da yoğun katılım gösterdiği bir yapı haline getirmeyi arzuluyorum" açıklamasını yaptı. Nilüfer Çevikel, "Halihazırda TÜGİAD Üyesi olup da TÜGİAD’a genel başkanlık yapamayacak bir arkadaşımız yok. Bu görev bana önerildiğinde başkanımız Anıl Alirıza Şohoğlu’na ve beni arayan dostlarıma bunun benim için bir onur olduğunu söyledim. Ben bu yola önce Allah’ın izni, sonra da sizlerin desteği ile çıkıyorum. İnşallah TÜGİAD’ı daha da iyi yerlere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

“TÜGİAD'ın hepimiz için yeri ayrı”

Dünya ekonomisi ile birlikte Türkiye’nin de pandemi süreci ile birlikte artan sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirten Çevikel, “TÜGİAD’ın hepimiz için yeri ayrı. Üzerime düşen ne varsa yapmaya hazırım. Üyelerimiz arasında güç birliğini sağlamak, yeni gençleri aramıza katmak önceliğimiz olacak. Bu dönemde hedefimiz daha fazla kadın üyemizin olması, kadınların her alanda daha iyi yerlere gelebilmesidir. Avrupa’da hepimiz kadınların yarısının çalıştığını, üst düzey görevler aldıklarını biliyoruz. Şu anda burada inanılmaz ve değerli bir manzara var. Biz hep birlikte hem TÜGİAD’ı daha yukarılara taşıyacağız" açıklamasında bulundu.

34 yıllık geçmişi ve güçlü üye profiliyle Türkiye’nin en etkin iş dünyası örgütleri arasında gösterilen TÜGİAD’ın ilk kadın Genel Başkanı unvanını alacak Nilüfer Çevikel, halen TÜGİAD Genel Başkan Yardımcılığı ve DOSABSİAD Başkanlığı görevlerini yürütüyor. Farklı iş dünyası ve sivil toplum örgütlerindeki çalışmalarıyla tanınan Çevikel’in tekstil, eğitim, turizm ve gıda gibi farklı sektörlerde yatırımları bulunuyor.