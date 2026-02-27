BUSİAD’dan Bursa için üçlü dönüşüm vurgusu

Nezaket ÇETİN

Hatunoğlu, sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel olmadığını, doğal kaynakların yanı sıra sermaye, bilgi, deneyim ve insan kaynağının da gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi. Yeşil dönüşüm, enerji ve su verimliliği, döngüsel ekonomi ve karbon yönetimi konularının gündemde olduğunu belirten Hatunoğlu, dijital dönüşümün zihniyet değişimi gerektirdiğini vurguladı.

Bursa’nın organize sanayi öncüsü bir kent olduğunu hatırlatan Hatunoğlu, yeşil, dijital ve toplumsal dönüşümde öncü olabilecek potansiyele dikkat çekti. “Sanayi, Tarım ve Turizm ile Gelişen Bursa” vizyonunu paylaşan Hatunoğlu, planlı kentleşme, Nilüfer Çayı’nın korunması ve tarımsal değerlerin sürdürülebilirliğine vurgu yaptı.