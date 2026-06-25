Büyüme üretimle gelsin, sanayi nefessiz kalmasın

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Türkiye ekonomisinin tüketimle değil, üretimle büyümesi gerektiğini anlatan Türk iş dünyası temsilcileri, çözüm önerileri geliştirmeye devam ediyor. Dün ASO, İSO ve MÜSİAD başkanları yaptıkları toplantılarda sıkıntılarını dile getirirken, “Oksijensiz kaldık” mesajını verdi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, üretim kapasitesi, rekabet gücü ve firmaların mali dayanıklılığının aynı anda baskı altında olduğunu belirterek, “Öncelik; finansman yükünü hafifleten, kârları güçlendiren ve üretim kapasitesini destekleyen sanayi ekosisteminin kurulması olmalı” dedi.

Üretim sürse de “üretimin geleceği”nin tükendiğini vurgulayan Seyit Ardıç, “Ekonomi büyüyor; ama bu büyüme üretimden çok tüketime dayanıyor. Oysa kalıcı büyüme, tüketimden değil üretimden gelir. Artık büyümenin oranı kadar, hangi kaynaktan beslendiği de önemlidir” açıklamasını yaptı.

“Sanayicilerimiz için çok özel bir kredi paketine ivedilikle ihtiyaç duyuyoruz” diyen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan da, “Sanayicinin oksijeni finansmandır. Geldiğimiz noktada sanayicimizin ciddi ölçüde oksijensiz kaldığını görüyoruz. Sanayi kuruluşlarımız; yüksek finansman maliyetleri, krediye erişimde yaşanan güçlükler ve artan mali yükler karşısında adeta nefes almakta zorlanmaktadır. Sanayinin yeniden nefes almasını sağlayacak somut, etkili ve sonuç odaklı adımlara ihtiyaç duyuluyor” ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ise önümüzdeki dönemde devletin koordinasyonunda sanayinin merkezde olduğu bir politikaya geçilmesi gerektiğini söyledi. Özdemir, “Para politikasının içine sanayi politikasını, beklentileri ve kök sebepleri entegre etmezseniz; faiz indir, kaldır olur. Bu program birçok testten geçti ve başarılı oldu. Bundan sonra milimetrik enflasyon oranlarına takılmamamız lazım. Bizim takılmamız gereken yer, kurulu büyük bir atıl sanayi kapasitesi var” diye konuştu.

ASO Başkanı Seyit Ardıç, rekabet gücünü yeniden güçlendirecek yapısal adımlara ihtiyaç olduğunu belirterek, “Küresel pazarda kalıcı başarıyı kur değil; verimlilik, teknoloji, ölçek ekonomisi, markalaşma ve yüksek katma değer belirler. Konteynere daha fazla değer koyabilen kazanıyor” ifadelerini kullandı.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, reeskont kredilerinde limit, teminat ve peşin faiz uygulaması sorunlarının devam ettiğini belirterek, “Özellikle günlük limitlerin düşük kalması ve firma başına kullanımın 60 milyon TL ile sınırlı olması; ihtiyaç duyulan kredilere erişimi 5-6 aya kadar geciktiriyor” diye konuştu.

Türkiye’nin bir “yaşayan sanayi envanterine” ihtiyaç duyduğunu kaydeden MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir, 18 OSB ile yapacakları çalışma sonucunda bir envanter çıkaracaklarını, bu sayede sanayideki atıl kapasiteyi tespit edeceklerini açıkladı. Özdemir, “Paradigma değişimi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.