BVS Cranes’e Dijital Dönüşüm Ödülü

BVS Cranes Bülbüloğlu Vinç Sanayi, Ankara Sanayi Odası'nın 62. kuruluş yılı çerçevesinde düzenlenen törende İkiz Dönüşüm kategorisinde büyük işletmeler arasında birincilik elde etti. Tören; ASO Başkanı Seyit Ardıç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ASO Meclis Başkanı Celal Koloğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Ödülü şirket adına Berker Bülbüloğlu teslim aldı.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Berker Bülbüloğlu, yaptığı açıklamada dijital dönüşümün şirket için “tercih değil, kurumsal gereklilik” olduğunu vurguladı. “Bu ödül, doğru yolda ilerlediğimizin önemli bir teyidi” dedi.

(Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Berker Bülbüloğlu)

Yatırım mühendislik gücüyle destekleniyor

Şirketin dönüşüm vizyonunun merkezinde Ar-Ge, veri temelli karar alma kültürü ve nitelikli insan kaynağı bulunuyor. 50'den fazla mühendisin görev yaptığı Ar-Ge organizasyonunda birçok çalışan yüksek lisans ve doktora sahibi uzmanlardan oluşuyor.

Son yıllarda Ar-Ge bütçesinin sürekli büyüdüğünü belirten Bülbüloğlu, 675 m²’lik yeni Ar-Ge merkezinin devreye alındığını ve şirketin Ar-Ge harcama sıralamalarında hızla yükseldiğini söyledi. Çok sayıda patent ve faydalı model geliştiren ekip, aynı anda birden fazla inovasyon projesi yürütebiliyor.

Arıza oluşmadan müdahale

BVS Cranes, TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, üniversiteler ve uluslararası iş ortaklarıyla birlikte akıllı vinç sistemleri ve dijital izleme çözümleri geliştiriyor. Yapay zekâ tabanlı kestirimci bakım projeleri, ekipman sağlığının anlık izlenmesine ve arızaların oluşmadan tespit edilerek iş sürekliliği ile verimliliğin artırılmasına imkan veriyor.

Bülbüloğlu, bu dönüşümün sadece mühendislik ekipleriyle sınırlı olmadığını, BVS Akademi üzerinden yürütülen sürekli eğitim programlarının teknolojiyi şirket geneline yaymada kritik rol oynadığını belirtti.

ERP ile tek dijital dmurga hedefi

Şirket, üretim ve operasyon süreçlerini daha entegre ve şeffaf hale getirmek amacıyla yeni nesil ERP sistemini devreye alıyor. Bu sistem ile üretim, tedarik zinciri, kalite, finans ve satış sonrası operasyonların tek dijital omurga üzerinde yönetilmesi amaçlanıyor.

"Tüm ekiplerin ortak emeğinin sonucu"

Berker Bülbüloğlu, dijitalleşme, yapay zekâ, Ar-Ge ve öğrenme kültürünün BVS’nin uzun vadeli stratejilerinin merkezinde olduğunu vurgulayarak, kazanılan ödülün “tüm ekiplerin ortak emeğinin sonucu” olduğunu ifade etti.

Şirket, 45 yılı aşkın deneyimini inovasyonla birleştirerek küresel rekabette konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.