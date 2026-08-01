BYD’de Çin freni, yurt dışı sevkiyat yüzde 124 sıçradı

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Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, iç pazardaki daha zayıf koşullara rağmen temmuz ayında küresel satışlarını artırmayı başardı. Şirketin büyümesini bu kez Çin’den çok yurt dışındaki talep taşıdı.

BYD’nin elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlardan oluşan toplam satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 artarak 419 bin 211’e ulaştı. Böylece şirket satışlarını yıllık bazda üçüncü ay üst üste yükseltti.

Satışlar 419 bini aştı

Temmuz performansı, BYD’nin hazirandaki 403 bin 472 adetlik satışını da geride bıraktı. Aylık artış yaklaşık yüzde 3,9 olarak gerçekleşti.

Şirket, mayıs ayında sekiz ay süren yıllık satış düşüşü serisini sona erdirmişti. Hazirandaki sınırlı büyümenin ardından temmuzda artışın yüzde 21,8’e hızlanması, toparlanmanın güç kazandığını gösterdi.

Ancak satışların kaynağına bakıldığında büyümenin dengeli dağılmadığı görülüyor. Çin’deki daha zayıf talep sürerken şirketin yurt dışındaki performansı toplam sonucu yukarı çekti.

Sevkiyat yüzde 124 büyüdü

BYD’nin yurt dışına gönderdiği binek araç ve pikap sayısı temmuzda 179 bin 841’e ulaştı. Sevkiyatlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 arttı.

Haziranda 175 bin 349 olan yurt dışı satışları, temmuzda aylık bazda da yaklaşık yüzde 2,6 büyüdü. Böylece BYD, art arda ikinci ayda yurt dışında 175 bin adedin üzerinde araç sattı.

Temmuzdaki yurt dışı sevkiyat, şirketin toplam küresel satışlarının yaklaşık yüzde 43’üne karşılık geldi. Bu oran, BYD’nin birkaç yıl önce büyük ölçüde Çin pazarına dayanan satış yapısının hızla değiştiğine işaret etti.

Yurt dışındaki her 100 araçlık artış, Çin’deki yavaşlamanın şirket üzerindeki etkisini azaltıyor. BYD açısından küresel büyüme artık yalnızca ek bir gelir alanı değil, toplam satışların korunması için temel bir unsur hâline geliyor.

Çin’de fiyat savaşı sürüyor

Çin otomobil pazarında teşviklerin azalması, tüketici talebindeki yavaşlama ve markalar arasındaki sert fiyat rekabeti üreticilerin büyümesini baskılıyor.

Özellikle uygun fiyatlı elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modellerde yoğunlaşan rekabet, BYD’nin geçmiş yıllardaki yüksek büyüme hızını iç pazarda sürdürmesini zorlaştırıyor.

Tüketicilerin yeni indirim beklentisiyle araç alımlarını ertelemesi de satışları sınırlayan unsurlar arasında yer alıyor. Üreticiler fiyat indirimi, daha uzun menzil ve hızlı şarj gibi alanlarda birbirine yakın kampanyalar yürütüyor.

Bu ortamda BYD’nin Avrupa, Güneydoğu Asya, Latin Amerika ve diğer gelişmekte olan pazarlara yönelmesi şirketin satış dengesini değiştirdi.

Küresel üretim ağı genişliyor

BYD, yurt dışı satışlarını yalnızca Çin’den yapılan sevkiyatlarla büyütmeyi planlamıyor. Şirket, farklı bölgelerde kurduğu veya hazırlığını sürdürdüğü fabrikalarla üretimi satış yaptığı pazarlara yaklaştırmayı hedefliyor.

Yerel üretim, nakliye maliyetlerini azaltırken gümrük vergileri ve ticaret engellerine karşı da koruma sağlayabilir. Avrupa ve diğer büyük pazarlardaki yatırımlar bu nedenle BYD’nin küresel stratejisinin merkezinde bulunuyor.

Ancak genişleme planları şirketin karşı karşıya olduğu riskleri tamamen ortadan kaldırmıyor. Avrupa’daki ek vergiler, yerli üreticilerin yeni elektrikli modelleri ve Çinli markalara yönelik siyasi baskı rekabeti artırıyor.

BYD’nin temmuz satışları, şirketin bu baskıyı şimdilik ihracatla dengelediğini gösterdi. Yurt dışı talebin zayıflaması hâlinde ise Çin pazarındaki yavaşlama toplam satışlar üzerinde daha görünür hâle gelebilir.

Sıradaki eşik ihracatın payı

Ağustos verilerinde yatırımcıların izleyeceği temel gösterge, toplam satışlardan çok yurt dışı sevkiyatın büyüme hızı olacak.

Temmuzda yüzde 43’e yaklaşan yurt dışı payının yükselmeyi sürdürmesi, BYD’nin Çin merkezli otomobil üreticisinden küresel bir markaya dönüşümünü hızlandırabilir.

İç pazardaki satışların yeniden güçlenmesi hâlinde şirket çift taraflı büyüme yakalayabilir. Çin’deki baskının sürmesi durumunda ise BYD’nin yıllık performansı büyük ölçüde Avrupa ve diğer dış pazarlardan gelecek talebe bağlı kalacak.