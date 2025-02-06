Canbebe Türkiye'den çekiliyor!

Canbebe markasıyla bilinen Ontex Group NV, Türkiye’den çekileceğini duyurdu.

Ontex, Türkiye'deki iştirakini Dilek Grup’a satmak üzere bağlayıcı bir anlaşma imzaladı. Satış işleminin, Türk Rekabet Kurumu’nun onayına tabi olarak 2025’in üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

Ontex, çocuk ve yetişkin bezi Canbebe olmak üzere Canlady, Canped markalarının üreticisi olan Astel'i 2000 yılında satın almıştı.

Ontex Avrupa Başkanı'nda açıklama

cnbc-e'de yer alan habere göre, satış işlemi, Ontex’in Türkiye’deki faaliyetlerini, ilgili ihracat operasyonlarını ve İstanbul’daki üretim tesisini kapsıyor.

Şirket, Türkiye operasyonlarında 2024 yılında yaklaşık 90 milyon euro satış geliri elde etti.

Ontex Avrupa Başkanı Laurent Nielly, satış süreciyle ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu:

"Ontex olarak Türkiye’deki işimizle gurur duyuyor ve ekibimizin son yıllardaki özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Türkiye’de güçlü bir miras oluşturarak markalarımızı güçlendirdik. Dilek Grup’un, bu işin ve organizasyonun geleceğine yatırım yaparak bir sonraki başarı hikayesini yazmaya hazır olduğuna inanıyoruz."

Ontex, 2010 yılında 1,2 milyar Euro Goldman Sachs Capital ve yatırım şirketi Texas Pacific Group'a satılmıştı.