ÇCSİB’de Erdem Çenesiz güven tazeledi

Seramik, çimento ve cam sektörlerini bünyesinde bulunduran ve 2 binin üzerindeki üyesiyle tek ve koordinatör ihracatçı birliği olan Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB), 2021 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Ankara’da yapılan toplantıda yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri belirlendi. Yeni yönetimin ilk toplantısında, 2018 yılından bu yana başkanlık görevini sürdüren Erdem Çenesiz, yeniden ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Çenesiz, 2026 yılında yapılacak genel kurula kadar başkanlık görevine devam edecek.

“Kendi sektörlerimizde dünyanın en başarılı ülkelerinden biriyiz”

Seçimin ardından yaptığı açıklamada birlik bünyesindeki ihracatçı firmaların başarısına dikkat çeken Erdem Çenesiz, “2018 yılında göreve geldiğimizde sektörlerimizin toplam ihracatı 3,1 milyar düzeyindeydi. Üretim, tasarım ve lojistikteki gücümüz sayesinde bu rakamı her geçen yıl ileri taşıdık. Öyle ki pandemi dönemine ve ekonomideki zorlu koşullara rağmen büyük bir özveriyle faaliyetlerimizi sürdürerek, ülkemizi kendi sektörlerimizde dünyanın en başarılı ülkelerinden biri haline getirdik. 2021 yıl sonu itibarıyla sektörlerimizin toplam ihracatı 4,8 milyar düzeyinde gerçekleşti. Bu yılın ilk çeyreğinde ulaştığımız 1,4 milyar dolar ihracat, 2022 yılını da yüksek bir rakamla kapatacağımızı gösteriyor. Şimdi dört yıllık yeni bir döneme başlıyoruz. Bu dönemin sonunda yani 2026 yılında 10 milyar dolar ihracata ulaşmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

“10 yılda 25 milyar dolar net döviz girdisi sağladık”

Seramik, çimento ve cam sektörlerinin ürettiği yerli katma değerin Türkiye ortalamasının 3 katı olduğunu belirten Çenesiz, son 10 yılda ülkeye yaklaşık 25 milyar dolar net döviz girdisi sağladıklarını bildirdi.

Yanı sıra 3 sektörde 100 bini aşkın istihdamlarının olduğunu belirten Çenesiz, “Bundan sonra da Anadolu’nun dört bir yanından dünyaya uzanan ihracat yolculuğumuzu, her geçen dönem üzerine koyarak sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

“Enerji, üç sektörümüz için de ana maliyet kalemi”

Birlik bünyesindeki sektörlerin enerji yoğun sektörler olduğunu vurgulayan Çenesiz, “Seramik ve cam için doğal gaz, çimento için ise kömür fiyatları hayati durumda. Enerji yoğun sektörler olmamıza rağmen yerli katma değeri yüksek sektörler olduğumuz için net cari fazla üretiyoruz.” Diye konuştu.

Genel Kurul toplantısı sonrası ÇCSİB’in yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

YÖNETİM KURULU

Erdem Çenesiz (Başkan)- ECE Banyo Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.

Tansu Kumru- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Abdulhamit Akçay- Nuh Çimento Sanayi A.Ş.

M. Özgen Özkan- EKOM Eczacıbaşı Dış Tic. A.Ş.

Hakan Aras- Şişecam Dış Tic. A.Ş.

Ender Şahin- Medcem Global Pazarlama A.Ş.

Ender F. Arslan- Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş.

Erkam Kocakerim- Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş.

Ercüment Arıcı- Eleks Dış Ticaret A.Ş.

Barış Karahüseyin- Çimsa Çimento Sanayi Tic. A.Ş.

Göksen Yedigüller- Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş.

DENETİM KURULU

Arda Özkır- Çimentaş İzmir Çimento Fab. T.A.Ş.

Hakan Çanakcı- Çanakcılar Seramik San. Ve Tic. A.Ş.

Nihat Özyurt- ANKA Toprak Ürünl. San. Ve Tic. A.Ş.