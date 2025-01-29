Celal Kadooğlu: Suriye'de tüm kapılar açıldı

Suriye'nin 11 Ocak'ta güm­rük vergilerinde büyük artışlar yapması üzeri­ne Ticaret Bakanlığı heyetinin yaptığı çalışmalar sonucunda 269 ürünün gümrük vergisin­de revizyona gidildiğini hatırla­tan Güneydoğu Anadolu Hubu­bat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, "Yeni Suriye yönetimi ile çok kuvvetli ilişkilerimiz var. Bu iyi ilişkile­rin ticareti de büyük ölçüde ar­tıracağına inanıyoruz" diye ko­nuştu.

Bakanlığımıza rapor hazırladık

Suriye hükümetinin tüm gümrük kapılarında gümrük vergilerini büyük ölçüde artır­masının ardından yaşanan sü­reçle ilgili bilgi veren Celal Ka­dooğlu, "Gümrük vergileri yüz­de 300-500'lere varan oranda artınca ihracatımız durma nok­tasına gelmişti. Gümrük kapı­sında 4 bine yakın TIR ve kam­yondan oluşan 6 kilometre uzunluğunda kuyruk meydana geldi. Biz bu kadar artışın yan­lış olduğunu, mantığının bu­lunmadığını anlattık ve konuyu hassasiyetle Ticaret Bakanlığı­mıza ve ilgili yerlere rapor ettik.

Ticaret Bakanlığımız çok hızlı bir şekilde aksiyon alarak Suriye yönetimi ile temasa geçti. Tica­ret Bakan Yardımcımız Mustafa Tuzcu başkanlığında görüşme­ler başlatıldı. Ticaret Bakanlığı­mız, hububat, bakliyat ve temel gıdalar alanında, makul gümrük vergilerinin ne olabileceği ko­nusunda bizden bir rapor istedi. Biz ürün bazlı olarak hazırladı­ğımız raporu Bakanlığımız he­yetine ulaştırdık. 23 Ocak'taki görüşmelerde, gümrük vergile­rinin revize edilmesine karar ve­rildi. 27 Ocak'ta 269 üründe ver­gilerde indirime gidildi" dedi.

Denizyolu ile ihracat kapısı da açıldı

Suriye'ye yapılan ihracatın hızla artarak çok daha iyi bir noktaya geleceğine inandıkla­rını ifade eden Başkan Kadooğ­lu, şöyle devam etti: "Bu güm­rük tarifesi sadece bizim kapı­larımızda geçerli olan bir konu değil. Yeni Suriye yönetimi bü­tün gümrük kapılarında ay­nı tarifeyi uyguluyor. Bundan sonraki süreçte daha fazla ihra­cat yapacağımız kanaatindeyiz. Çünkü daha önce sadece Cil­vegözü ve Öncüpınar'dan Su­riye'ye ihracat yapabiliyorduk.

Ancak şu anda Suriye'nin tüm gümrük kapılarından, hatta deniz yoluyla da ihracat yapa­bilecek kapasiteye gelmiş du­rumdayız. Yani Suriye'nin tüm kapıları ihracata açılmış oldu. Gelinen aşamada, ihracatımız kesinlikle eski günlerdekinden çok daha iyi bir noktaya gelece­ğini söyleyebiliriz."

“En iyi, kaliteli ve hızlı hizmeti biz veririz”

Kadooğlu, Suriye'nin ye­niden imarında en büyük ro­lü Türk firmalarının alacağını sözlerine eklerken, "Suriye 12 yıldır savaşıyor. Savaş döne­minde ve sonrasında Suriyeli­lere en büyük desteği biz verdik. Bunun yanında Suriye'nin kal­kınma sürecinde en iyi, en kali­teli ve en hızlı hizmeti verebile­cek tek ülke Türkiye'dir" dedi.

Hububat bakliyat ihracatı iki katına çıkacak

Suriye'ye ihracatı en fazla ar­tıracak sektörlerden birisinin hububat ve bakliyat olduğu­na dikkat çeken Celal Kado­oğlu, "Biz sektör olarak yani hububat ve bakliyat alanında Suriye'ye yıllık 350 milyon dolarlık bir ihracat yapıyo­ruz. Bana göre, önümüzdeki süreçte bu rakamı 500-600 milyon dolara yükseltebi­lecek durumdayız. Çünkü gümrük vergilerinde reviz­yonun yapılması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin kuvvetli olması hızlı bir artış sağla­yacaktır. Bakın, 11 Ocak'ta gümrük vergileri artınca ih­racat durma noktasına geldi. Ticaret Bakanlığımız hemen harekete geçerek 23 Ocak'ta Suriyeli yetkililerle Şam'da toplantı yaptı" şeklinde açık­lamada bulundu.