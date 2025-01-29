  1. Dünya Gazetesi
  2. İş Dünyası
  3. Celal Kadooğlu: Suriye'de tüm kapılar açıldı
Takip Et

Celal Kadooğlu: Suriye'de tüm kapılar açıldı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Suriye’ye deniz ve karayolunda tüm kapıların açıldığını ve ticari ilişkilerin artacağına inandıklarını söyledi.

Dünya Gazetesi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Suriye'nin 11 Ocak'ta güm­rük vergilerinde büyük artışlar yapması üzeri­ne Ticaret Bakanlığı heyetinin yaptığı çalışmalar sonucunda 269 ürünün gümrük vergisin­de revizyona gidildiğini hatırla­tan Güneydoğu Anadolu Hubu­bat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, "Yeni Suriye yönetimi ile çok kuvvetli ilişkilerimiz var. Bu iyi ilişkile­rin ticareti de büyük ölçüde ar­tıracağına inanıyoruz" diye ko­nuştu.

Bakanlığımıza rapor hazırladık

Suriye hükümetinin tüm gümrük kapılarında gümrük vergilerini büyük ölçüde artır­masının ardından yaşanan sü­reçle ilgili bilgi veren Celal Ka­dooğlu, "Gümrük vergileri yüz­de 300-500'lere varan oranda artınca ihracatımız durma nok­tasına gelmişti. Gümrük kapı­sında 4 bine yakın TIR ve kam­yondan oluşan 6 kilometre uzunluğunda kuyruk meydana geldi. Biz bu kadar artışın yan­lış olduğunu, mantığının bu­lunmadığını anlattık ve konuyu hassasiyetle Ticaret Bakanlığı­mıza ve ilgili yerlere rapor ettik.

Ticaret Bakanlığımız çok hızlı bir şekilde aksiyon alarak Suriye yönetimi ile temasa geçti. Tica­ret Bakan Yardımcımız Mustafa Tuzcu başkanlığında görüşme­ler başlatıldı. Ticaret Bakanlığı­mız, hububat, bakliyat ve temel gıdalar alanında, makul gümrük vergilerinin ne olabileceği ko­nusunda bizden bir rapor istedi. Biz ürün bazlı olarak hazırladı­ğımız raporu Bakanlığımız he­yetine ulaştırdık. 23 Ocak'taki görüşmelerde, gümrük vergile­rinin revize edilmesine karar ve­rildi. 27 Ocak'ta 269 üründe ver­gilerde indirime gidildi" dedi.

Denizyolu ile ihracat kapısı da açıldı

Suriye'ye yapılan ihracatın hızla artarak çok daha iyi bir noktaya geleceğine inandıkla­rını ifade eden Başkan Kadooğ­lu, şöyle devam etti: "Bu güm­rük tarifesi sadece bizim kapı­larımızda geçerli olan bir konu değil. Yeni Suriye yönetimi bü­tün gümrük kapılarında ay­nı tarifeyi uyguluyor. Bundan sonraki süreçte daha fazla ihra­cat yapacağımız kanaatindeyiz. Çünkü daha önce sadece Cil­vegözü ve Öncüpınar'dan Su­riye'ye ihracat yapabiliyorduk.

Ancak şu anda Suriye'nin tüm gümrük kapılarından, hatta deniz yoluyla da ihracat yapa­bilecek kapasiteye gelmiş du­rumdayız. Yani Suriye'nin tüm kapıları ihracata açılmış oldu. Gelinen aşamada, ihracatımız kesinlikle eski günlerdekinden çok daha iyi bir noktaya gelece­ğini söyleyebiliriz."

“En iyi, kaliteli ve hızlı hizmeti biz veririz”

Kadooğlu, Suriye'nin ye­niden imarında en büyük ro­lü Türk firmalarının alacağını sözlerine eklerken, "Suriye 12 yıldır savaşıyor. Savaş döne­minde ve sonrasında Suriyeli­lere en büyük desteği biz verdik. Bunun yanında Suriye'nin kal­kınma sürecinde en iyi, en kali­teli ve en hızlı hizmeti verebile­cek tek ülke Türkiye'dir" dedi.

Hububat bakliyat ihracatı iki katına çıkacak

 Suriye'ye ihracatı en fazla ar­tıracak sektörlerden birisinin hububat ve bakliyat olduğu­na dikkat çeken Celal Kado­oğlu, "Biz sektör olarak yani hububat ve bakliyat alanında Suriye'ye yıllık 350 milyon dolarlık bir ihracat yapıyo­ruz. Bana göre, önümüzdeki süreçte bu rakamı 500-600 milyon dolara yükseltebi­lecek durumdayız. Çünkü gümrük vergilerinde reviz­yonun yapılması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin kuvvetli olması hızlı bir artış sağla­yacaktır. Bakın, 11 Ocak'ta gümrük vergileri artınca ih­racat durma noktasına geldi. Ticaret Bakanlığımız hemen harekete geçerek 23 Ocak'ta Suriyeli yetkililerle Şam'da toplantı yaptı" şeklinde açık­lamada bulundu.