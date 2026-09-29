Çelik devinde 11 bin kişilik küçülme: 4 bini tamamlandı

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Avrupa çelik sektöründeki yüksek maliyet ve ithalat baskısı Almanya'nın en büyük çelik üreticilerinden Thyssenkrupp Steel'i küçülmeye zorluyor. Şirket, geçen yıl üzerinde anlaşmaya varılan 11 bin kişilik istihdam azaltma planında 4 bin pozisyonun şimdiden devreden çıktığını açıkladı.

11 bin kişilik planda 4 bin tamamlandı

Thyssenkrupp Steel, Londra'da düzenlediği Sermaye Piyasaları Günü'nde yeniden yapılanma programındaki son durumu yatırımcılarla paylaştı.

Şirketin yaklaşık 11 bin pozisyonu azaltmayı öngören planının 4 bin kişilik bölümü tamamlandı. Böylece toplam küçülmenin üçte birinden fazlası hayata geçirilmiş oldu.

Plan yalnızca doğrudan işten çıkarmalardan oluşmuyor. Bazı faaliyetlerin dış hizmet sağlayıcılara devredilmesi veya satılması da toplam istihdam azaltımının içinde bulunuyor.

Hedef en az 1,2 milyar Euro FAVÖK

Şirket küçülürken kârlılığı belirgin biçimde artırmayı hedefliyor. Thyssenkrupp Steel'in açıkladığı orta vadeli hedefe göre düzeltilmiş FAVÖK'ün en az 1,2 milyar Euroya ulaşması planlanıyor.

Şirket aynı dönemde düzeltilmiş FAVÖK marjını en az yüzde 11'e çıkarmayı ve pozitif serbest nakit akışına geçmeyi amaçlıyor.

Yeni hedefler, yeniden yapılanmanın yalnız maliyet kesme operasyonu olmadığını; daha küçük fakat daha kârlı bir çelik şirketi oluşturulmasının amaçlandığını gösteriyor.

800 milyon Euro şirketin kendi adımlarından gelecek

Kârlılıktaki iyileşmenin önemli bölümünün piyasa koşullarından değil, Thyssenkrupp Steel'in doğrudan kontrol edebildiği önlemlerden gelmesi bekleniyor.

Şirket, maliyet azaltımı, verimlilik ve operasyonel yeniden yapılanma adımlarının FAVÖK'e 800 milyon Eurodan fazla katkı sağlayacağını hesaplıyor.

Bu önlemlerin yarısından fazlasının sözleşmeye bağlandığı ve uygulama aşamasına geçtiği belirtiliyor.

Böylece Thyssenkrupp Steel, toparlanma planını yalnız çelik fiyatlarında olası bir yükselişe bağlamak yerine kendi maliyet yapısını kalıcı biçimde değiştirmeye çalışıyor.

Üretim kapasitesi de küçülecek

İstihdamdaki daralma üretim tarafında da karşılık bulacak. Şirketin yeniden yapılanma planı yıllık üretim kapasitesinin yaklaşık 11,5 milyon tondan 8,7-9 milyon ton düzeyine çekilmesini öngörüyor.

Kapasite kesintisinin temel amacı Avrupa'daki talep koşullarına daha uygun bir üretim yapısı oluşturmak.

Şirket böylece kullanılmayan kapasitenin yarattığı maliyeti azaltmayı ve tesislerini daha yüksek kapasite kullanım oranıyla işletmeyi hedefliyor.

Avrupa çeliğinde ucuz ithalat baskısı

Thyssenkrupp Steel'in yeniden yapılanmasının arkasında Avrupa çelik sektörünün uzun süredir mücadele ettiği yapısal sorunlar bulunuyor.

Özellikle Asya'dan gelen düşük fiyatlı çelik, yüksek enerji maliyetleri ve Avrupa'daki zayıf sanayi talebi yerli üreticilerin marjlarını baskılıyor.

Avrupa Birliği'nin son dönemde çelik ithalatına yönelik koruma önlemlerini güçlendirmesi ve ithalat kotalarını daraltması ise Avrupalı üreticiler açısından yeni bir destek oluşturuyor.

Thyssenkrupp yönetimi de daha sıkı ticaret önlemlerini şirketin yeniden yapılanma sürecini destekleyen unsurlardan biri olarak değerlendiriyor.

HKM ile yollar ayrıldı

Yeniden yapılanmadaki bir diğer önemli adım Hüttenwerke Krupp Mannesmann ile yolların ayrılması oldu.

Thyssenkrupp Steel, HKM'deki payından 2026 yazında çıkarak üretim yapısını sadeleştirme planında önemli bir aşamayı tamamladı.

Bu adımın ardından şirketin odağı doğrudan kendi tesislerinin maliyetlerinin düşürülmesine ve daha kârlı ürün gruplarına kayıyor.

Şirket Almanya'da yassı çelik pazarında lider, Avrupa'da ise ikinci büyük oyuncu konumunu korumayı hedefliyor.

Thyssenkrupp Steel için ayrılık planı masada

Ana şirket Thyssenkrupp'un Steel Europe birimini gruptan ayırma hedefi de devam ediyor.

Mevcut stratejide Thyssenkrupp Steel'in bağımsız bir yapıya dönüştürülmesi hedeflenirken ana şirketin gelecekte azınlık payını koruması seçeneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

Bu nedenle 11 bin kişilik küçülme, kapasite indirimi ve 1,2 milyar Euro FAVÖK hedefi yalnız operasyonel bir dönüşüm değil.

Şirket aynı zamanda olası ayrılık öncesinde Thyssenkrupp Steel'i daha düşük maliyetli, daha küçük ve kendi başına ayakta kalabilecek bir yapıya hazırlıyor.