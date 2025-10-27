‘Çelik kadınlar’ sektörü de Türkiye’yi de ileriye taşıyacak

Sanayinin en önemli sek­törleri arasında yer alan ve mutfak araç gereç­lerinden endüstriyel makina parçalarına, araba parçaların­dan havacılık ve uzay sanayi­sine kadar her alanda kullanı­lan paslanmaz çelik sektörünü temsil eden kadınlar, Paslan­maz Sanayici ve İş İnsanları Derneği (PASİD) tarafından ikinci kez organize edilen ‘Çe­lik Kadınlar’ gecesinde buluş­tu.

Etkinlik kapsamında yapı­lan değerlendirmelerde, ka­dının iş gücüne katılımının Türkiye’nin üretim gücünü doğrudan artırdığı, paslanmaz çeliğin kullanım alanlarının giderek büyüdüğü ve bu büyü­mede kadın profesyonellerin kritik katkı sunduğu vurgulan­dı.

Katılımcılar, kadın istihda­mının artırılması ve kariyer fırsatlarının desteklenmesi için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Öte yandan gecede, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekim ayının, “Meme Kanseri Far­kındalık Ayı” olarak kabul edil­diğine ve bu alandaki çalışma­ların önemine dikkat çekildi.

‘Çeliği sadece elimizle değil kalbimizle şekillendiriyoruz’

PASİD Yönetim Kurulu Üye­si Selen Sanal, sadece paslan­maz çeliği değil, o çeliği şe­killendiren yürekleri, elleri, emeği ve inancı kutladıklarını belirterek, kadınların bu sek­tördeki varlığına vurgu yap­tı. Paslanmaz çelik gibi erkek egemen bir alanda kadınların sabırla, inatla ve inançla bu sektörün içinde yer bulduk­larını belirten Sanal, “Bizler, çeliği ellerimizle değil, kal­bimizle şekillendiren kadın­larız.

Dilerim bu gece, sadece bir kutlama değil, aynı zaman­da bir hatırlatma olur. Kadın emeği, bu sektörün kalbinde atmaya devam edecek ve biz hep birlikte, dayanışmayla, inançla, sevgiyle, çeliği bile yu­muşatacak bir güçle geleceği inşa edeceğiz” dedi.

“Bu sektörde kadının sesi artık daha gür çıkıyor”

PASİD Genel Sekreteri Ha­nife Videberg, kadın emeği­nin sektöre sağladığı değerin altını çizerek, “Paslanmaz çe­lik sektörü yüksek dayanıklı­lık ve güç gerektiren bir sektör ve bizler de bu sektörün tem­silcileriyiz. Sektörün tüm zor­luklarına karşın biz kadınlar, bu zorluklara meydan okumak için buradayız. Üretimden sa­tışa, ihracattan yönetime ka­dar her yerde biz varız.

Birbiri­mize destek olarak hem kendi gelişimimize hem de sektörün büyümesine katkıda buluna­rak, geleceğin genç kadınla­rına daha iyi bir miras bırak­mayı hedefliyoruz. Biz sadece bir sektörün çalışanları değil, aynı zamanda Türkiye ekono­misinin büyümesinde aktif rol alan, katma değer yaratan, çö­züm üreten, geleceğe yön ve­ren kadınlarız” diye konuştu.

Wideberg sözlerini şöyle sürdürdü: “Paslanmaz çelik, dayanıklılığı, sağlamlığı ve uzun ömürlülüğü temsil eder. Biz kadınlar da tıpkı bu çeliğin karakteri gibiyiz. Zorluklardan güçlenerek çıkıyoruz. Üstelik geleneksel olarak erkek ege­men olarak görülen bir sektör­de bunu başararak ilerliyoruz. Bu başarıyı yalnızca kendimiz için değil, bizden sonra gele­cek genç kadınlar için görünür kılmak zorundayız. Daha fazla kadın iş hayatına katılmadıkça Türkiye’nin gerçek potansiye­line ulaşması mümkün değil.

Biz PASİD olarak bu değişimin öncüsü olmayı hedefliyoruz. Çünkü kadın emeğinin oldu­ğu yerde verimin artacağını, inovasyonun gelişeceğini ve sürdürülebilir başarının orta­ya çıkacağını biliyoruz. Kadın­lar her yerde olduğu gibi bura­da da fark yaratıyor. Daha çok kadının iş gücüne katıldığı bir Türkiye, daha rekabetçi bir sa­nayi ve daha güçlü bir ekonomi demektir. Biz ‘çelik gibi’ karar­lılığımızla hem sektörümüzü hem ülkemizi ileriye taşımaya devam edeceğiz.”