‘Çelik kadınlar’ sektörü de Türkiye’yi de ileriye taşıyacak

Paslanmaz çelik sektörünü temsil eden 100’ü aşkın kadın, ‘Çelik Kadınlar’ gecesinde buluştu. PASİD Yönetim Kurulu Üyesi Selen Sanal, paslanmaz çelik gibi erkek egemen bir alanda kadınların varlığına vurgu yaparken, PASİD Genel Sekreteri Hanife Videberg de ‘çelik gibi’ bir kararlılıkla hem sektörü hem de Türkiye’yi ileriye taşımaya devam edeceklerini belirtti.

Sanayinin en önemli sek­törleri arasında yer alan ve mutfak araç gereç­lerinden endüstriyel makina parçalarına, araba parçaların­dan havacılık ve uzay sanayi­sine kadar her alanda kullanı­lan paslanmaz çelik sektörünü temsil eden kadınlar, Paslan­maz Sanayici ve İş İnsanları Derneği (PASİD) tarafından ikinci kez organize edilen ‘Çe­lik Kadınlar’ gecesinde buluş­tu.

Etkinlik kapsamında yapı­lan değerlendirmelerde, ka­dının iş gücüne katılımının Türkiye’nin üretim gücünü doğrudan artırdığı, paslanmaz çeliğin kullanım alanlarının giderek büyüdüğü ve bu büyü­mede kadın profesyonellerin kritik katkı sunduğu vurgulan­dı.

Katılımcılar, kadın istihda­mının artırılması ve kariyer fırsatlarının desteklenmesi için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Öte yandan gecede, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekim ayının, “Meme Kanseri Far­kındalık Ayı” olarak kabul edil­diğine ve bu alandaki çalışma­ların önemine dikkat çekildi.

‘Çeliği sadece elimizle değil kalbimizle şekillendiriyoruz’

PASİD Yönetim Kurulu Üye­si Selen Sanal, sadece paslan­maz çeliği değil, o çeliği şe­killendiren yürekleri, elleri, emeği ve inancı kutladıklarını belirterek, kadınların bu sek­tördeki varlığına vurgu yap­tı. Paslanmaz çelik gibi erkek egemen bir alanda kadınların sabırla, inatla ve inançla bu sektörün içinde yer bulduk­larını belirten Sanal, “Bizler, çeliği ellerimizle değil, kal­bimizle şekillendiren kadın­larız.

Dilerim bu gece, sadece bir kutlama değil, aynı zaman­da bir hatırlatma olur. Kadın emeği, bu sektörün kalbinde atmaya devam edecek ve biz hep birlikte, dayanışmayla, inançla, sevgiyle, çeliği bile yu­muşatacak bir güçle geleceği inşa edeceğiz” dedi.

“Bu sektörde kadının sesi artık daha gür çıkıyor”

PASİD Genel Sekreteri Ha­nife Videberg, kadın emeği­nin sektöre sağladığı değerin altını çizerek, “Paslanmaz çe­lik sektörü yüksek dayanıklı­lık ve güç gerektiren bir sektör ve bizler de bu sektörün tem­silcileriyiz. Sektörün tüm zor­luklarına karşın biz kadınlar, bu zorluklara meydan okumak için buradayız. Üretimden sa­tışa, ihracattan yönetime ka­dar her yerde biz varız.

Birbiri­mize destek olarak hem kendi gelişimimize hem de sektörün büyümesine katkıda buluna­rak, geleceğin genç kadınla­rına daha iyi bir miras bırak­mayı hedefliyoruz. Biz sadece bir sektörün çalışanları değil, aynı zamanda Türkiye ekono­misinin büyümesinde aktif rol alan, katma değer yaratan, çö­züm üreten, geleceğe yön ve­ren kadınlarız” diye konuştu.

Wideberg sözlerini şöyle sürdürdü: “Paslanmaz çelik, dayanıklılığı, sağlamlığı ve uzun ömürlülüğü temsil eder. Biz kadınlar da tıpkı bu çeliğin karakteri gibiyiz. Zorluklardan güçlenerek çıkıyoruz. Üstelik geleneksel olarak erkek ege­men olarak görülen bir sektör­de bunu başararak ilerliyoruz. Bu başarıyı yalnızca kendimiz için değil, bizden sonra gele­cek genç kadınlar için görünür kılmak zorundayız. Daha fazla kadın iş hayatına katılmadıkça Türkiye’nin gerçek potansiye­line ulaşması mümkün değil.

Biz PASİD olarak bu değişimin öncüsü olmayı hedefliyoruz. Çünkü kadın emeğinin oldu­ğu yerde verimin artacağını, inovasyonun gelişeceğini ve sürdürülebilir başarının orta­ya çıkacağını biliyoruz. Kadın­lar her yerde olduğu gibi bura­da da fark yaratıyor. Daha çok kadının iş gücüne katıldığı bir Türkiye, daha rekabetçi bir sa­nayi ve daha güçlü bir ekonomi demektir. Biz ‘çelik gibi’ karar­lılığımızla hem sektörümüzü hem ülkemizi ileriye taşımaya devam edeceğiz.”

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
