‘Çelik kadınlar’ sektörü de Türkiye’yi de ileriye taşıyacak
Paslanmaz çelik sektörünü temsil eden 100’ü aşkın kadın, ‘Çelik Kadınlar’ gecesinde buluştu. PASİD Yönetim Kurulu Üyesi Selen Sanal, paslanmaz çelik gibi erkek egemen bir alanda kadınların varlığına vurgu yaparken, PASİD Genel Sekreteri Hanife Videberg de ‘çelik gibi’ bir kararlılıkla hem sektörü hem de Türkiye’yi ileriye taşımaya devam edeceklerini belirtti.
Sanayinin en önemli sektörleri arasında yer alan ve mutfak araç gereçlerinden endüstriyel makina parçalarına, araba parçalarından havacılık ve uzay sanayisine kadar her alanda kullanılan paslanmaz çelik sektörünü temsil eden kadınlar, Paslanmaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği (PASİD) tarafından ikinci kez organize edilen ‘Çelik Kadınlar’ gecesinde buluştu.
Etkinlik kapsamında yapılan değerlendirmelerde, kadının iş gücüne katılımının Türkiye’nin üretim gücünü doğrudan artırdığı, paslanmaz çeliğin kullanım alanlarının giderek büyüdüğü ve bu büyümede kadın profesyonellerin kritik katkı sunduğu vurgulandı.
Katılımcılar, kadın istihdamının artırılması ve kariyer fırsatlarının desteklenmesi için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Öte yandan gecede, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekim ayının, “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak kabul edildiğine ve bu alandaki çalışmaların önemine dikkat çekildi.
‘Çeliği sadece elimizle değil kalbimizle şekillendiriyoruz’
PASİD Yönetim Kurulu Üyesi Selen Sanal, sadece paslanmaz çeliği değil, o çeliği şekillendiren yürekleri, elleri, emeği ve inancı kutladıklarını belirterek, kadınların bu sektördeki varlığına vurgu yaptı. Paslanmaz çelik gibi erkek egemen bir alanda kadınların sabırla, inatla ve inançla bu sektörün içinde yer bulduklarını belirten Sanal, “Bizler, çeliği ellerimizle değil, kalbimizle şekillendiren kadınlarız.
Dilerim bu gece, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda bir hatırlatma olur. Kadın emeği, bu sektörün kalbinde atmaya devam edecek ve biz hep birlikte, dayanışmayla, inançla, sevgiyle, çeliği bile yumuşatacak bir güçle geleceği inşa edeceğiz” dedi.
“Bu sektörde kadının sesi artık daha gür çıkıyor”
PASİD Genel Sekreteri Hanife Videberg, kadın emeğinin sektöre sağladığı değerin altını çizerek, “Paslanmaz çelik sektörü yüksek dayanıklılık ve güç gerektiren bir sektör ve bizler de bu sektörün temsilcileriyiz. Sektörün tüm zorluklarına karşın biz kadınlar, bu zorluklara meydan okumak için buradayız. Üretimden satışa, ihracattan yönetime kadar her yerde biz varız.
Birbirimize destek olarak hem kendi gelişimimize hem de sektörün büyümesine katkıda bulunarak, geleceğin genç kadınlarına daha iyi bir miras bırakmayı hedefliyoruz. Biz sadece bir sektörün çalışanları değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisinin büyümesinde aktif rol alan, katma değer yaratan, çözüm üreten, geleceğe yön veren kadınlarız” diye konuştu.
Wideberg sözlerini şöyle sürdürdü: “Paslanmaz çelik, dayanıklılığı, sağlamlığı ve uzun ömürlülüğü temsil eder. Biz kadınlar da tıpkı bu çeliğin karakteri gibiyiz. Zorluklardan güçlenerek çıkıyoruz. Üstelik geleneksel olarak erkek egemen olarak görülen bir sektörde bunu başararak ilerliyoruz. Bu başarıyı yalnızca kendimiz için değil, bizden sonra gelecek genç kadınlar için görünür kılmak zorundayız. Daha fazla kadın iş hayatına katılmadıkça Türkiye’nin gerçek potansiyeline ulaşması mümkün değil.
Biz PASİD olarak bu değişimin öncüsü olmayı hedefliyoruz. Çünkü kadın emeğinin olduğu yerde verimin artacağını, inovasyonun gelişeceğini ve sürdürülebilir başarının ortaya çıkacağını biliyoruz. Kadınlar her yerde olduğu gibi burada da fark yaratıyor. Daha çok kadının iş gücüne katıldığı bir Türkiye, daha rekabetçi bir sanayi ve daha güçlü bir ekonomi demektir. Biz ‘çelik gibi’ kararlılığımızla hem sektörümüzü hem ülkemizi ileriye taşımaya devam edeceğiz.”