CEPTETEB İŞTE’ye iki uluslararası ödül

09 Kasım 2020

Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) KOBİ’lerin ve işletmelerin günlük iş hayatını kolaylaştırdığı mobil uygulaması CEPTETEB İŞTE, iki ödül daha alarak toplam kazandığı ödül sayısını altıya yükseltti.

Son olarak The Asian Banker’ın düzenlediği Finansal Teknolojilerde İnovasyon Ödülleri kapsamında 'En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması Ödülü'nü alan CEPTETEB İŞTE, Dünya Bankası’na bağlı Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC) düzenlediği Global SME Finance Yarışması’nda da Yılın Yenilikçi Ürünü dalında 'Mansiyon Ödülü'ne layık görüldü.

CEPTETEB İŞTE daha önce, Global Business Excellence Awards tarafından 'En İyi Uygulama Ödülü'ne, Global Finance Innovators 2020 ve Best Business Awards tarafından 'En İyi İnovasyon' ödüllerine, The Banker tarafından Dijital Bankacılıkta İnovasyon Ödülleri kapsamında Mobil kategorisinde ödüle layık görülmüştü.