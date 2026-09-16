Chiesi ve Abdi İbrahim'den stratejik iş birliği

Chiesi, Türkiye’deki faaliyetlerine yönelik yeni iş modeli kapsamında Abdi İbrahim ile stratejik iş birliğine gittiğini duyurdu.

Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim 2026 itibarıyla hayata geçirilecek iş birliği kapsamında Chiesi’nin Solunum Sağlığı, Neonatoloji ve Nadir Hastalıklar alanlarındaki ürünleri Türkiye’de Abdi İbrahim aracılığıyla hastalara ve sağlık profesyonellerine sunulmaya devam edecek.

Anlaşma kapsamında Abdi İbrahim, gerekli yasal ve operasyonel süreçlerin tamamlanmasının ardından Chiesi’nin Beclomethasone Dipropionate + Formoterol Fumarate, Deferiprone ve Poractant Alfa ürünlerinin Türkiye’de dağıtım ve ticarileştirilmesine ilişkin münhasır hakları devralacak.

Chiesi Grubu Başkan Yardımcısı Fernando Albertini Almeida, iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada, “Chiesi olarak amacımız, insanların yaşam kalitesini artırmak ve hiçbir hastanın tedavide geride kalmamasını sağlamaktır. Bu iş birliği de söz konusu taahhüdümüzün bir yansımasıdır. Chiesi’nin küresel bilimsel uzmanlığı ile Abdi İbrahim’in güçlü yerel yetkinliklerini bir araya getirerek tedaviye sürdürülebilir erişime katkıda bulunmayı, sağlık profesyonellerini desteklemeyi ve Türkiye genelinde hastalar ile toplum için daha iyi sağlık sonuçları yaratmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Abdi İbrahim CEO’su Dr. Süha Taşpolatoğlu da “Chiesi ile bu stratejik iş birliğine imza atmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Chiesi’nin küresel bilimsel uzmanlığını ve yenilikçi ürün portföyünü, Abdi İbrahim’in Türkiye’deki sağlık ekosistemine ilişkin derin bilgi birikimi, güçlü ticari yetkinlikleri ve ülke çapındaki erişimiyle buluşturuyoruz. Her iki şirketin birbirini tamamlayan güçlü yönleri üzerine inşa edeceğimiz bu iş birliğiyle Türkiye genelindeki hastalara ve sağlık profesyonellerine hizmet sunmayı sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Yaklaşık 20 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren Chiesi için anlaşma, şirketin ülkedeki iş modelinde değişiklik anlamına geliyor. Şirket, Solunum Sağlığı, Neonatoloji ve Nadir Hastalıklar alanlarındaki ürünlerini yeni model kapsamında Abdi İbrahim aracılığıyla Türkiye’de sunmayı sürdürecek.