Çin ve Orta Doğu lüks otomobili vurdu: Jaguar Land Rover’da kâr yüzde 80 eridi

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Jaguar, Range Rover, Defender ve Discovery markalarını bünyesinde bulunduran Jaguar Land Rover, mali yılın ilk çeyreğinde art arda gelen darbelerle karşılaştı. Çin’de lüks otomobillere yönelik talebin zayıflaması satışları aşağı çekerken Orta Doğu’daki çatışmalar da bölgedeki perakende satışları olumsuz etkiledi.

Şirketin üretim tarafında da sorun yaşaması tabloyu ağırlaştırdı. Büyük bir parça tedarikçisinde çıkan yangın nedeniyle Range Rover ve Range Rover Sport üretimi birkaç gün durduruldu.

Sonuç, şirketin hem kârında hem de nakit üretiminde sert bir bozulma oldu.

Kâr 248 milyon sterlinden 66 milyona indi

JLR’nin 30 Haziran’da sona eren üç aylık dönemde geliri yıllık yüzde 9,6 azalarak yaklaşık 6 milyar sterline düştü.

Toptan satış hacmi de yüzde 9,2 gerilerken vergi sonrası kâr 248 milyon sterlinden 66 milyon sterline indi. Böylece şirketin net kârındaki yıllık düşüş yüzde 73’ü aştı.

Vergi öncesi ve istisnai kalemler öncesi kâr ise 351 milyon sterlinden 109 milyon sterline gerileyerek yüzde 68,9 azaldı.

Operasyonel tarafta da baskı belirginleşti. Düzeltilmiş EBIT marjı geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 4 seviyesinden yüzde 2,8’e geriledi.

Şirket çeyrek boyunca yaklaşık 998 milyon sterlin serbest nakit çıkışı yaşadı. Dönem sonunda JLR’nin nakit pozisyonu 1,7 milyar sterlin, toplam likiditesi ise 5,9 milyar sterlin seviyesinde bulunuyor.

En sert darbe Çin’den geldi

JLR yönetiminin en fazla zorlandığı pazar Çin oldu. Şirketin finans yönetimi Çin’i şu anda en zor pazar olarak tanımlarken ülkedeki toptan satış hacminde yaklaşık yüzde 25’lik düşüş yaşandı.

Sorun yalnızca JLR’ye özgü değil. Çinli otomobil üreticilerinin teknoloji, fiyat ve elektrikli otomobil tarafında hızla güçlenmesi Avrupalı premium markaların yıllardır yüksek kâr sağladığı pazardaki rekabeti değiştirdi.

BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Audi ve diğer Avrupalı lüks üreticiler de Çin’de geçmiş yıllardaki büyüme hızını yakalamakta zorlanıyor.

JLR açısından bu durum özellikle önemli. Range Rover ve Defender gibi yüksek fiyatlı modeller şirketin kârlılığında büyük ağırlık taşırken Çin uzun yıllar premium otomobil üreticilerinin en önemli büyüme pazarlarından biri olmuştu.

İlk çeyrekte Range Rover, Range Rover Sport ve Defender’ın toplam toptan satışlardaki payının yüzde 80,8’e yükselmesi de şirketin kârlılığının giderek daha fazla yüksek fiyatlı SUV modellerine bağlı hale geldiğini gösteriyor.

Orta Doğu’daki çatışma satışları bozdu

İkinci baskı Orta Doğu’dan geldi. JLR, Körfez bölgesindeki çatışmaların yarattığı piyasa bozulmasının perakende satışları etkilediğini açıkladı. Bölge, yüksek gelirli müşteri tabanı nedeniyle Range Rover ve Defender gibi modeller açısından önemli pazarlardan biri konumunda bulunuyor.

Jeopolitik riskin yükselmesi yalnızca showroom talebini değil lojistik, sevkiyat ve tüketici güvenini de baskılayabiliyor.

Şirket aynı dönemde üretim tarafında da beklenmedik bir sorun yaşadı. Büyük bir komponent tedarikçisinde çıkan yangın, Range Rover ve Range Rover Sport üretiminin birkaç gün kesintiye uğramasına neden oldu.

Böylece JLR aynı çeyrekte hem talep hem de arz tarafında baskıyla karşı karşıya kaldı.

Şirket şimdi ABD’ye daha fazla ağırlık verecek

Çin’deki zayıflama JLR’nin büyüme stratejisini de değiştiriyor. Şirket haziran ayında önümüzdeki beş yılda çift haneli gelir büyümesini hedeflediğini açıklarken stratejik ağırlığın daha fazla Kuzey Amerika’ya kaydırılacağını duyurdu.

JLR aynı zamanda yeni model atağına hazırlanıyor. Önümüzdeki dönemde Range Rover Electric, Range Rover Sport Electric, Range Rover GT ve yeniden konumlandırılan Jaguar markasının Type 01 modelinin pazara sunulması planlanıyor.

Şirket maliyetleri azaltmak amacıyla iki yıl içinde yaklaşık 1,7 milyar sterlin tasarruf sağlamayı hedefleyen bir program da yürütüyor.

Ancak Çin’deki talep baskısının sürmesi ve jeopolitik risklerin lüks tüketimi etkilemeye devam etmesi halinde yeni modellerin yanı sıra maliyet kontrolünün de JLR’nin kârlılığında belirleyici olması bekleniyor.

Jaguar Land Rover’ın son bilançosu, küresel lüks otomobil pazarındaki dengelerin nasıl hızla değiştiğini bir kez daha gösteriyor. Avrupa markalarının yıllarca büyüme motoru olarak gördüğü Çin artık en büyük baskı noktalarından birine dönüşürken Orta Doğu’daki jeopolitik risk de lüks tüketim için yeni bir belirsizlik yaratıyor.