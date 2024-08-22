Çınar Çelik’ten Zonguldak’a 20 milyon euroluk yatırım

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Çınar Boru’ya ait Çınar Çelik Servis Merkezi, Çınar Boru Asitleme Fabrikası›nı 20 milyon euro yatırım maliyetiyle devreye aldı. 1978’den bu yana demir çelik sektöründe faaliyet gösteren şirketin düzenlediği tesis açılışı Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı’nın katılımı ile gerçekleştirildi. Açılışa Zonguldak Valisi Osman Hacibektaşoğlu, Zonguldak Milletvekilleri Saffet Bozkurt, Ahmet Çolakoğlu, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, önceki dönem milletvekili Fazlı Erdoğan, Erdemir eski genel Müdürü Kerim Dervişoğlu, sanayiciler ve protokol katıldı.

“Ekonomide çok büyük ilerlemeler kaydettik”

Açılış törenine katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500) listesinde yer alan tesisi açmak için bir araya geldiklerini belirterek, Çınar ailesinin bugünlere ulaşan başarı hikâyesinden bahsetti. Bolat, Zonguldak’ın Türkiye ekonomisine katkılarına değinerek, hükümetin tüm ülkede olduğu gibi buraya da büyük teşvikler vererek büyük yatırımlar yaptığını anlattı.

Doğal gazın karaya ulaşımı daha da yükseldikçe Türkiye’nin enerji maliyetinin ve ithalata ödediği döviz giderinin de azalacağına, ucuzlayan enerjiyle sanayinin ciddi ivme kaydedeceğine işaret eden Bolat, “Dünyanın gelişmiş ülkelerine, G7 ülkelerine baktığımızda şöyle bir ortak özellik görüyoruz; başta metal ve mühendislik, otomotiv sektörü ve bilgi teknolojilerinde oldukça gelişmiş olmaları” dedi. Bolat, Türkiye’nin metal ve çelik sektöründe dünyada 8., Avrupa’da bazen 1., bazen 2. sırada olduğunu, demir çelik ihracatının 30 milyar dolar sınırına yükseldiğini aktararak, demir çelik alanında bu yıl üretim ve ihracatta yüzde 10’a yakın artış olduğunu dile getirdi.

Hizmetler ihracatında Türkiye’nin payı artıyor

Bolat, Türkiye’nin dünyadaki hizmetler ihracatı payının yüzde 0,80 civarından yüzde 1,30 civarına çıktığını belirterek, bunlar yükseldiği takdirde Türkiye’nin dünya ekonomisi ve ticaretinde payının artacağını kaydetti. Türk müteahhitlerinin dünyada 2. sırada olduğunu ve 137 ülkede 510 milyar dolarlık proje tamamladıklarını kaydeden Bolat, bunun 50 milyar dolarının 2002’den önce, 460 milyar dolarının ise 2002’den bugüne olduğunu söyledi. Bolat, açılışı yapılan tesisin ülkeye önemli katma değer kazandırdığını, 20 milyon euroluk yatırımla 100’e yakın istihdamla ülkeye fayda sağlayacağını kaydetti.

“Yol haritası programı, 5 yılda 10 milyon TL hibe katkı sağlıyor"

Tesisin “Gelecek için yeşil çelik” sloganını da beğendiğini dile getiren Bolat, sözlerini şöyle tamamladı: “Sanayiciler, yeşil ekonomiye uyuma mutlaka dikkat etmeliler ve bu konuda çalışmalılar. Biz devlet, hükümet ve Ticaret Bakanlığı olarak bu konuda bütün iş dünyası kuruluşlarıyla koordineli çalışıyoruz. İki hafta önce İhracat Genel Müdürlüğümüz çok güzel bir teşvik, sorumluluk programı açıkladı.

Başta demir çelik, gübre, alüminyum, enerji, tekstil, giyim ve çimento sektörlerinde 2026’da başlayacak ‘Sınırda Karbon Vergilemesi’ uygulamasında sizleri yeşil ekonomiye hazırlamak için bir danışmanlık hizmetleri, yol haritası programı. Buna girerseniz Ticaret Bakanlığı olarak firma başına danışmanlık giderlerinizde 5 yıl için 10 milyon lira hibe katkı sağlayacağız. Bu yol haritasını başarıyla tamamladığınız anda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın düşük faizli, düşük maliyetli kredi imkânları, Eximbank’ın yine yeşil ekonomi için düşük maliyetli kredi imkânlarından faydalanabileceksiniz.”

Yıllık kapasite 300 bin ton

Çınar Boru Genel Müdürü Ali Turan ise 20 milyon euro yatırım maliyeti olan tesisinin yapım sürecini ve özelliklerini özetledikten sonra tesisin çevre dostu olduğunu belirtti. Bu yatırımın 50 kişilik ek istihdam sağlandığını kaydeden Turan, tesisin, çeşitli ebatlarda ve kalitelerdeki ruloların asitle temizlenmesi sonucunda elde edilen ürünlerin özellikle otomotiv, beyaz eşya, makine gibi sektörlerde kullanılacağını söyledi. Turan, tesisin üretim kapasitesinin 300 bin ton/yıl olduğunu ifade ederek, “Modern teknoloji ile donatılmış çevre dostu tesisimizde kullanılan asitler, çevre teşviki kapsamında kurulan asit geri kazanım tesisinde temizlenerek yeniden kullanılmaktadır. Ayrıca tesisimizde kullanılan sular tamamen kapalı devre kullanılmakta olup çevre mevzuatına uygun minimum seviyede atık oluşmaktadır” dedi.