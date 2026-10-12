Citroen'in efsanesi geri dönüyor: Fiyat hedefi 15 bin euro

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Avrupa'da ucuz elektrikli otomobil yarışı kızışırken Citroen, bir döneme damga vuran 2CV'yi yeniden sahneye çıkardı. Paris'te tanıtılan konsept, eski modelin yalın yapısını günümüz teknolojisiyle buluşturmayı amaçlıyor.

Fransız otomobil üreticisi, 11 Ekim'de tanıttığı Citroen 2CV Concept ile yalnızca geçmişin sevilen bir modelini canlandırmıyor. Aynı zamanda Avrupa'da giderek pahalılaşan elektrikli otomobillere karşı daha erişilebilir bir seçenek geliştirmeyi hedefliyor.

Yeni modelin 2028 yılına kadar Citroen ürün gamına katılması planlanıyor. Stellantis bünyesindeki markanın hedefi, Avrupa'da üretilecek otomobili yaklaşık 15 bin euro başlangıç fiyatıyla pazara sunmak.

15 bin euro hedefiyle Avrupa'da üretilecek

Citroen'in elektrikli 2CV için belirlediği yaklaşık 15 bin euroluk fiyat, Avrupa otomotiv pazarındaki rekabet açısından dikkat çekiyor.

Çinli üreticilerin düşük maliyetli elektrikli otomobillerle Avrupa'da büyümesi, kıtanın köklü markalarını daha uygun fiyatlı modeller geliştirmeye yöneltiyor.

Citroen de yeni otomobilini Avrupa Birliği'nin küçük ve ekonomik elektrikli araçlara yönelik hazırladığı E-Car düzenlemelerine uygun biçimde geliştirmeyi amaçlıyor.

Ancak 15 bin euro henüz kesinleşmiş satış fiyatı değil. Citroen'in geliştirme ve üretim sürecinde ulaşmayı hedeflediği başlangıç seviyesini ifade ediyor.

Marka, maliyetleri kontrol altında tutmak için otomobilin ağırlığını azaltmayı, gereksiz donanımlardan kaçınmayı ve üretimi kolaylaştıran bir tasarım kullanmayı planlıyor.

3,76 metre uzunluğunda, bir ton ağırlık hedefi

Yeni Citroen 2CV Concept, 3,76 metre uzunluğuyla orijinal modelden bile daha kısa tasarlandı.

Otomobil, Citroen'in mevcut ürün gamında Ami ile C3 arasında konumlandırılıyor.

Kompakt gövdesi sayesinde şehir içi kullanımda ve park manevralarında kolaylık sağlaması amaçlanıyor. Ancak marka, aracı yalnızca kent merkezindeki kısa yolculuklarla sınırlı bir ulaşım aracı olarak konumlandırmıyor.

Citroen'in teknik hedeflerinden biri de otomobilin ağırlığını yaklaşık bir ton düzeyinde tutmak.

Daha hafif bir gövdenin daha küçük ve ekonomik bir bataryayla kullanılabilmesi, aracın üretim ve kullanım maliyetlerini düşürebilecek başlıca unsurlar arasında görülüyor.

Bununla birlikte şirket, konseptin batarya kapasitesini, motor gücünü, menzilini ve şarj süresini henüz açıklamadı.

1948'in tasarımı elektrikli olarak geri dönüyor

İlk kez 1948 Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Citroen 2CV, ekonomik ve pratik ulaşım anlayışıyla otomobil tarihinin en tanınan modellerinden biri olmuştu.

Üretimi 1990 yılında sona eren otomobil, aradan geçen 36 yılın ardından yeniden yorumlandı.

Yeni konseptte eski 2CV'nin yuvarlak farları, karakteristik kaput yapısı, kavisli tavanı ve belirgin çamurlukları korunuyor. Ancak bunlar modern LED aydınlatmalar ve daha çağdaş gövde çizgileriyle birleştiriliyor.

Citroen, yeni tasarımda parçaların kolay değiştirilebilmesine de önem veriyor. Gövdeden bağımsız olarak sökülüp değiştirilebilen tamponlar, onarım maliyetini azaltmayı amaçlayan çözümlerden biri.

Citroen CEO'su Xavier Chardon, yeni konseptin geçmişteki otomobilin birebir kopyası olmadığını, 2CV'yi başarılı kılan sadelik ve erişilebilirlik anlayışını yeniden yorumladıklarını belirtiyor.

İçeride alışılmış gösterge paneli yok

Citroen 2CV Concept'in iç mekânında da maliyetleri azaltan ve kullanımı kolaylaştıran farklı bir yaklaşım benimsenmiş.

Otomobilde geleneksel, geniş bir gösterge paneli yerine temel kumandaları üzerinde taşıyan silindirik bir yapı bulunuyor.

Tek kollu direksiyon simidi, temel sürüş kumandaları ve sürücünün görüş alanına yerleştirilen bilgi ekranı tasarımın merkezinde.

Ayrıca sekiz inçlik kare bir dokunmatik ekran ve araçtan çıkarılarak taşınabilen, hoparlör olarak da kullanılabilen bir radyo sistemi yer alıyor.

Kumaş tavan, geniş oturma alanları, sökülebilir saklama sepeti ve renkli döşemeler ise orijinal 2CV'nin pratik kullanım anlayışını günümüze taşıyor.

Citroen, daha büyük ekranlar ve karmaşık donanımlar yerine günlük kullanım için gerçekten gerekli özelliklere ağırlık vermeyi hedefliyor.