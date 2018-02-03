CNR İMOB'da ziyaretçi rekoru

03 Şubat 2018

Dünyanın en büyük iki mobilya fuarından biri olan 14.Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nda (CNR İMOB) ziyaretçi rekoru kırıldı.

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) iş birliğiyle gerçekleştirilen fuar, 600 firma 1000’in üzerinde markasını ziyaretçilerle buluşturdu.

Firmaların sergilediği modern, klasik, eskitme mobilya ile yatak, aksesuar, sandalye gibi ürün gurupları, alıcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 50 artış

Aralarında Almanya, İtalya, Çin, ABD, Suudi Arabistan, Fransa, Rusya’nın da olduğu, 120’ye yakın ülkeden yabancı alım heyetinin geldiği CNR İMOB Fuarı, ziyaretçi akınına uğradı.

Fuarı 63 bin 655’i yabancı, 126 bin 279’u yerli olmak üzere toplam 189 bin 934 kişi ziyaret etti. Yabancı ziyaretçi sayısında geçen yıla göre yüzde 50 oranında artış yaşandı. Böylece 14’üncü CNR İMOB Fuarı’nda ziyaretçi sayısı açısından en yüksek rakama ulaşıldı.

CNR EXPO Yeşilköy’de 6 gün boyunca açık kalan fuarda, sektör temsilcileri, özellikle yabancı alıcılar ile yeni iş bağlantıları kurarak ihracat oranlarını da artırdı.