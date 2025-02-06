CW Enerji'de kadın istihdamı artıyor

Yenilenebilir enerji şirketi CW Enerji, çalışanlarının yüzde 40'ının kadınlardan oluştuğunu açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, özellikle toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların enerji sektöründe ve her düzeyde ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

"Kadın istihdamının artması için sorumluluk alıyoruz"

Sarvan, kadınların her alanda güçlenmesi için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi:

"Şirketimizde kadın haklarını korumak için elimizden gelen her türlü çalışmayı hayata geçiriyoruz. Kadınların toplumsal yaşamın her alanında güçlenmesi ve istihdamda daha fazla yer alması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kadın istihdamının artması için şirket olarak sorumluluk almaya devam ettiklerini aktaran Sarvan, "Kadınlarımız güneş kadar güçlü ve aydınlatıcıdır. Onların enerjisiyle daha sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz ve bununla gurur duyuyoruz."

"Kadınların gücüne inanıyoruz"

Tarık Sarvan, kadın çalışanların mesleki gelişimlerin için şirket içinde eğitim programlarının düzenlediklerini de ifade etti:

"Kadınların gücüne inanıyoruz. CW Enerji olarak her alanda fırsat eşitliğini savunuyor, kadın çalışanlarımızın kariyer yolculuklarını desteklemek için projeler geliştiriyoruz.

Bu çerçevede, şirket içinde kadın çalışma arkadaşlarımızın mesleki gelişimine katkı sağlayan eğitim programları düzenliyoruz. Kadın mühendislerimiz, teknik personelimiz, üretim personelimiz ve yöneticilerimizle CW Enerji'yi büyütmeye devam ediyoruz.

Güneş enerjisi sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kadınların bu alanda daha fazla söz sahibi olmasını sağlamak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Kadınların gücüne inanıyor ve onların enerjisiyle geleceği aydınlatıyoruz."

Şirket, daha önce Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından düzenlenen OSB Yıldızları Araştırması'nda "En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan Firma" ödülünü kazanmıştı.

CW Enerji, ayrıca, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı kapsamında 2023'te belirlenen "kadın dostu" işletmelerden biri olarak kadın personel istihdam oranıyla başarı gösterdi.