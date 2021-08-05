Dalgakıran Grubu İcra Kurulu Başkanlığı’na Steven Young getirildi

Teknoloji odaklı yatırımların yanı sıra Ar-Ge çalışmalarıyla da alanında dünyanın ilk beş markası arasında yer almayı hedefleyen Dalgakıran Grubu, üst düzey yönetim kadrosunu güçlendirdi.

Bosch Grubu bünyesinde 25 yıllık kariyerinin ardından, çalışma hayatına farklı açılımlarla devam etme kararı alan, iş dünyasının önemli simalarından Steven Young, Dalgakıran Grubu'nun İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Dalgakıran'daki yeni görevine Ağustos ayı itibarıyla başlayan Young, iş hayatına 1988 yılında Avustralya Mannesmann'da özel proje mühendisi olarak başladı. 1994 yılına kadar aynı şirkette, Mannesmann Rexroth'un Almanya'daki merkezi de dahil, çeşitli pozisyonlarda görevler üstlenen Young, 1995’de Mannesmann Rexroth Türkiye Genel Müdürlüğü görevine atandı.

2001’de Bosch ve Rexroth birleşmesinin ardından Bosch Rexroth Sanayi Otomasyon Genel Müdürü olarak yeni yapılanmada görevine devam eden Young, 2011-2014 yılları arasında da Bosch Grubu Türkiye Temsilciliği ve Bosch Sanayi ve Ticaret Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Young, 2015'te ise Bosch Grubu Türkiye ve Ortadoğu Başkanı olarak atandı.

“Ticari gelişimimize büyük katkı sunacak"

Yeni görevinden dolayı Steven Young'ı tebrik eden Dalgakıran Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, "Ülkemizin en değerli profesyonellerinden Steven Young'ın, Dalgakıran'da devraldığı bayrağı daha da yukarılara taşıyacağına yönelik inancımız tam. Steven Young, iş hayatındaki engin tecrübesi ve birikimiyle, Dalgakıran Grubu'nun hem yurt içi hem yurt dışı pazarlardaki ticari gelişimine büyük katkılar sunacak." dedi.

Dalgakıran Grubu'nun İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Steven Young ise, "Kariyerimde yeni bir döneme adım atmaktan ötürü çok heyecanlı ve mutluyum. Dalgakıran ülkemizin alanında en önemli şirketi, global arenada mücadele eden önemli bir ismi. Bu büyük değeri global bir markaya dönüştürme, önümüzdeki 10 yılda endüstriyel bir teknoloji şirketi olarak konumlanması vizyonuyla, küresel bir iz bırakmak hedefiyle yeni bir yola çıkıyorum.” ifadelerini kullandı.