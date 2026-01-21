Davos'ta konuşan Ebru Özdemir: Yatırımın şartı güven ve istikrar

İsviçre’nin Davos kentinde 19-23 Ocak tarihleri arasında “Diyalog Ruhu” temasıyla düzenlenen 56. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantılarında Avrasya’nın küresel ekonomideki yeri öne çıktı. Devlet başkanı düzeyinde gerçekleşen “Defining Eurasia’s Economic Identity” paneli, bölge liderleri ile iş dünyasını aynı platformda buluşturdu.

Panelin konuşmacıları arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic yer aldı. İş dünyasını ise Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir temsil etti. Tartışmalarda Avrasya’nın, küresel sanayi ve enerji ekosistemi açısından stratejik bir üretim ve hammadde merkezi olacağı öngörüsü ön plana çıktı.

Panelde değerlendirmelerde bulunan Ebru Özdemir, Türkiye’nin Doğu-Batı hattındaki konumu ve Orta Asya ülkeleriyle ilişkileri sayesinde bölgede önemli bir oyuncu olduğuna dikkat çekti. Özdemir, yatırımların ancak barış ve uzun vadeli istikrarın tesis edildiği bir güven ikliminde kalıcı hale gelebileceğini vurguladı.

Liderlerden barış ve entegrasyon vurgusu

Özdemir ayrıca Orta Koridor gibi projelerin yalnızca ulaşım altyapısı değil; dijital ağları, enerji hatlarını, lojistik merkezleri ve yeni yaşam alanlarını kapsayan geniş ölçekli bir ekosistem anlamına geldiğini belirtti. Türkiye’nin Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde üstlendiği kolaylaştırıcı rolün, Orta Koridor’un gerçek potansiyeline ulaşması açısından kritik olduğunun altını çizdi.

Panelde liderler, barış ortamının ekonomik entegrasyon için anahtar olduğuna işaret etti. İlham Aliyev, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki barış sürecinde somut sonuçların görünmeye başladığını belirtirken; Haçaturyan, iki ülkenin artık iş birliğine odaklandığı yeni bir döneme girildiğini söyledi. Vucic ise ulaşım ve enerji koridorlarının başarısının siyasi istikrara bağlı olduğunu ifade ederek barışın, yabancı yatırımın “temel altyapısı” olduğunu dile getirdi.