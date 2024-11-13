Davut Doğan imzalı 'Altın Bulmadan Zengin Olunmaz' okuyucularla buluştu

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan’ın 'Altın Bulmadan Zengin Olunmaz' kitabı okuyucularıyla buluştu. Doğan'ı ailesi, iş ve sanat dünyasının önemli isimlerinin yalnız bırakmadığı kitap tanıtım toplantısı, keyifli bir sohbete ev sahipliği yaptı..

Davut Doğan’ın başarılı televizyoncu Murat Üzel ile gerçekleştirdiği sohbetle tanıttığı yeni kitabı, Doğanlar Holding’e uzanan süreçte babalarından aldıkları bayrak ile 6 kardeşin yaşadığı zorlukları, başarıları ve girişimciliğin altın kurallarını anlatan satırlarıyla genç girişimcilere ilham kaynağı olmayı hedefliyor. Doğan yeni kitabında; 'Her şey bir hayalle başlar' diyerek, hayallerinin peşinden koşmanın ve sebat etmenin başarıya ulaşmadaki önemini vurgulayarak kendi hayatından kesitlerle gençlere yol gösteriyor.

Kitabın geliri gençlerin eğitimine bağışlanacak

Gençlere öğrenim bursu sağlamak adına Doğanlar Ailesi tarafından kurulan Ayşe Doğan ve Ali Doğan Kültür ve Eğitim Vakfı’na (ADVAK) kitabın gelirini bağışlayacak olan Doğan, konuyla ilgili duygularını “ADVAK olarak, ilk aşamada Türkiye'deki maddi olanakları sınırlı ve başarılı gençlere burs sağlamak için çalışıyoruz. Çocukların ve gençlerin gelişiminde büyük etkisi olan spor, sanat, bilim gibi dallarda da projeler geliştirmek çok değerli. Çocuklarımız için gereken desteğe yeni kitabımın da katkısının olması beni ayrıca memnun ediyor” şeklinde ifade etti. 'Altın Bulmadan Zengin Olunmaz' kitabı Destek Yayınları etiketiyle tüm kitabevlerinde yerini aldı.

Yazar hakkında detay

1987 yılında kardeşleri ile Doğtaş Mobilya'yı kuran Davut Doğan, 1999–2009 yılları arasında Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevinin ardından 2003 yılında Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği’ni (MOSDER) kurdu ve başkanlığını da yaptı. Türkiye Sanayici ve İş adamları Derneği (TÜSİAD) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyesi olan Doğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mobilya Sektör Kurulu Başkanlığını 10 yıl süre ile yürüttü.

2005 Yılında Dünya Girişimcilik Yarışması’nda 'Türkiye Finalisti' oldu. 2007 yılında Milli Verimlilik Merkezi tarafından 'Yılın En Verimli İş Adamı' seçildi. 'İzdüşümü', 'İzlenimler' ve 'İşte Tecrübelerim' kitaplarının ardından yayımlanan “Altın Bulmadan Zengin Olunmaz” yazarın dördüncü kitabı.

Doğanlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sa­nayi ve Ticaret A.Ş. Onursal Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevine devam eden Davut Doğan, 2024 yılında Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi tarafından İşletme Bilimi Alanında Fahri Doktora unvanına layık görüldü.