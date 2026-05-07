Dayanıklılık sınavı veren ihracatçı ‘milli ekosistem'i güçlendirecek

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Küresel ticaretteki zorlu sü­rece ve lojistik hatlardaki değişimlere rağmen Tür­kiye’nin ihracat menzilini geniş­letmeyi hedefleyen ve 271 milyar doları aşan ihracat hacmine yön veren Türkiye İhracatçılar Mecli­si’nde (TİM) seçim maratonu hız­landı.

Birlik seçimlerinin tamam­lanmasının ardından gözler hazi­ran ayında yapılacak seçimli genel kurula çevrilirken, resmi olarak şu anda iki aday bulunuyor. İK­MİB eski Başkanı Adil Pelister’in ardından mevcut Başkan Musta­fa Gültepe de resmi olarak adaylı­ğını açıkladı. Düzenlediği toplan­tıda “İşimiz üretim, gücümüzü de ihracattan alacağız” mesajı veren Gültepe, birçok ihracatçı birliği ve sektör kurulu başkanlarının des­teğini aldı.

Türkiye ihracatının kü­resel pazarlarda yaşanan drama­tik değişimler ve içerideki maliyet baskıları altında bir “dayanıklılık sınavı” verdiğini söyleyen Gülte­pe, “İlk dört yılda yapısal dönü­şümün temellerini güçlendirdik. İkinci dört yıl ise Türkiye’yi ihra­catta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefine giden yolculuğumuzda hızlanma dönemi olacak” dedi. Ye­ni dönemde katma değerli ihraca­tın artırılması ve yeşil dönüşüme ağırlık vereceklerini de kaydeden Gültepe, ayrıca “milli ihracat haf­tası” ile ihracat ekosistemini da­ha da güçlendirmek istediklerini açıkladı.

“Küresel fırtınalarda limana hasarsız yanaştık”

İlk dönem başkanlığının muha­sebesini de yapan Mustafa Gül­tepe, “Kuzeyde dört yıldır devam eden Ukrayna Savaşı, güneyde İs­rail’in Gazze’yi işgali, Suriye’de iç savaş ve rejim değişikliği, İran sa­vaşı ve korumacılık eğilimleri kü­resel ticareti derinden etkiledi. İh­racatçılar olarak bu gelişmelerin yansımalarını hissettik. Global öl­çekte belirsizlikler artarken, ülke­mizde 2023’ün ikinci yarısından itibaren uygulanmaya başlanan enflasyonla mücadele programı nedeniyle büyük bir maliyet baskı­sıyla karşı karşıya kaldık.

Enflas­yonla kur arasındaki farkın açıl­masıyla birlikte dünyanın en pa­halı ülkelerinden biri olduk. Hazır giyim, tekstil, deri, mobilya başta olmak üzere birçok sektörde reka­betçiliğimiz zayıfladı. Özetle küre­sel fırtınaların ortasında dört yıl boyunca zorlu bir yolculuk yaptık. Tüm olumsuzluklara rağmen üre­time ve ihracata devam ettik” dedi. 2025’te yaklaşık 396 milyar dolar­lık mal ve hizmet ihracatı gerçek­leştirildiğini hatırlatan Gültepe, “İhracat gemimizi hep rotasında tuttuk ve hasarsız bir şekilde lima­na yanaştırmayı başardık” ifadele­rini kullandı.

“Kalkınmanın yolu üretim ve ihracat”

Türkiye’de kalkınmanın ve re­fah düzeyini yükseltmenin yolu­nun üretim ve ihracattan geçtiği­ni vurgulayan Gültepe, ekonomik büyümenin en az yarısının üretim ve ihracattan gelmesi gerektiği­ni belirtti. “Türkiye bu coğrafya­nın en önemli üretim üssü” diyen Gültepe, şöyle devam etti: “Bazı­larında küresel oyuncu, hatta lider olduğumuz 26 sektörümüzle mal ihracatı gerçekleştiriyoruz. Hiz­met ihracatında da önde gelen ül­keler arasındayız. Mevcut potan­siyelimizle çok daha üst sıralarda olmayı hak ediyoruz. Bu inançla Cumhuriyetimizin ikinci 100 yı­lına Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ül­ke arasına çıkarma vizyonu ve he­defiyle başladık.

Stratejimizi ve oyun planlarımızı bu hedef doğ­rultusunda kurguladık. Türkiye toplam ihracatının yüzde 42’sini Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ya­pıyor. Ülkemiz için alternatifi ol­mayan AB pazarındaki payımı­zı korumak ve artırmak için tüm sektörlerimiz Yeşil Mutabakat’a uyumun yol haritası niteliğindeki sürdürülebilirlik eylem planlarını tamamladılar.” İhracatçılara sağ­lanan destekler hakkında da ko­nuşan Gültepe, “İGE AŞ aracılı­ğı ile 30 bine yakın firmamıza 212 milyar liralık kefalet desteği sağ­ladık. Firmalarımızın uygun mali­yetle finansmana erişimini kolay­laştırmak için İGE AŞ aracılığıy­la Türk Ticaret Bankası’nı ihracat ailemize kazandırdık.

Bankamız bu yıl 110 milyar liralık finansman desteği verecek. ‘Vade(SİZ) İhra­cat Kredi Paketi’ ve ‘İhracata Tam Destek Paketi’ ile binlerce firma­mıza düşük maliyetli finansman imkânı sunduk. İhracatçılarımı­zın reeskont kredisini düşük fa­iz oranıyla kullanmalarını sağla­dık. Yine ihracatçılarımız için ha­len yüzde 3 olarak uygulanan döviz dönüşüm desteğinin çıkarılması­nı sağladık” dedi.

Ekosistemin tüm paydaşları bir arada olacak

Gelişmiş pazarlarda, yeni ne­sil ‘TİM Vizyon Heyetleri’ döne­mini başlattıklarını ve dört yıllık başkanlık döneminde yapısal dö­nüşümün temellerini güçlendir­diklerini anlatan Gültepe, ikinci dört yılın ise Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hede­fine giden yolculukta hızlanma dönemi olacağını söyledi.

Gülte­pe, şöyle devam etti: “Sadece to­naj olarak ihracatı arttırarak bu hedefe ulaşamayacağımızı bili­yoruz. Katma değerli ihracatı ar­tırmak için yüksek teknolojiyi, Ar-Ge’yi, inovasyonu, tasarımı, markalaşmayı ve ikiz dönüşü­mü kaldıraç olarak kullanacağız. İkiz dönüşümü küresel rekabet­te ülkemiz için avantaja dönüş­türeceğiz.

Her yıl düzenleyeceği­miz milli ihracat haftasında eko­sisteminin tüm paydaşlarını bir araya getirip Türkiye’nin üretim gücünü küresel vizyonla buluş­turacağız. Rekabetçiliğimizi geri kazanmak için STK’larla birlik­te çalışıp ekonomi politikaları­nın belirlenmesine katkı sağla­yacağız. PwC ile hazırladığımız İhracatta Rekabetçiliğin Geliş­tirilmesi Sektör Raporlarının ilk fazını haziran ayında yayınlaya­cağız. TİM’e ve ihracat ailesine yakışır, 2 bin 500 kişilik bir kong­re merkezi inşa edeceğiz.”

Birlik başkanlarından Gültepe’ye açık destek

Türkiye ihracatının çatı kuruluşu TİM bünyesinde 61 ihracatçı birlik bulunurken, İDDMİB, İHKİB, MİB, OİB, İKMİB, İTHİB, DOAİB başta olmak üzere eski ve yeni birçok birlik başkanı Mustafa Gültepe’ye açık destek verdi. Adaylık konusu çok tartışılan ve son olarak aday olmayacağını açıklayan Ahmet Öksüz de destekleyenler arasında yer aldı.

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi İncetan da Gültepe’nin liderliğine açık destek vererek, ihracat camiasında birlik mesajı verdi. İncetan, “‘İhracatla Yükselen Türkiye’ hedefi, Gültepe döneminde bir slogan olmaktan çıkarak somut adımlarla hayata geçirildi. Mustafa Gültepe’nin yeniden başkan adayı olması, sektörler arası sinerjiyi güçlendirecek ve ihracatın sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak” dedi.

“Sihirli değneğimiz yok, devlet katkısı kıymetli”

Hedefe gittikleri yolda devlet desteğinin kritik önem taşıdığını dile getiren Mustafa Gültepe, ellerinde sihirli değnek bulunmadığını söyleyerek şöyle devam etti: “Küresel pazarlarda kartlar yeniden dağıtılıp, oyunun kuralları baştan yazılırken ticaret diplomasisini yoğunlaştırmalıyız. En son MERCOSUR ülkeleri ve Hindistan ile imzalananlar başta olmak üzere AB’nin yaptığı her STA ihracatımız için potansiyel tehdit oluşturuyor. Dolayısıyla Gümrük Birliği anlaşmasının günün koşullarına göre güncellenmesi gerekiyor. Bu konuda ilgili kurumlarımız ve iş dünyamız başta olmak üzere tüm taraflarla güç birliği yapmak durumundayız. Biz de yeni dönemde çok daha proaktif bir yaklaşımla fırsatların peşinden koşacağız.”

İKMİB'in yeni yönetimi Pelister'i desteklemiyor

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçı Birliği’nin (İKMİB) yeni Başkanı İbrahim Vefa Aracı, “İKMİB’de birlik, TİM’de birlik” diyerek Mustafa Gültepe’nin adaylığına tam destek verdi. Bilindiği gibi “Tam zamanı TİM zamanı” mottosuyla TİM adaylığını açıklayan Adil Pelister, iki dönem İKMİB Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştı. Halen TİM Başkan vekilliği ve Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektör Konseyi Başkanlığını yürüten Pelister, TİM başkanlık yarışında kendi birliğinin desteğini alamadı.