“DEİK ile iş birliklerini artırmak istiyoruz”

BURSA (DÜNYA) - Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD)’nin ilk kadın Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Genel Sekreter Melik Rupen Mıhçıyan, Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Tolunay Yıldız ve Yönetim Kurulu Üyesi Cem Yüksel, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, TÜGİAD olarak Türkiye çapında 850 üyesi ile 60’dan fazla sektörü temsil eden, ortalama 35 yaşında olan ve dinamik iş adamlarını, üreticileri ve dünya çapında 100 ülkeye ihracat yapan ihracatçıları kapsadıklarını kaydetti. TÜGİAD üyelerinin yıllık 16 milyar dolarlık ihracat ve yıllık 23 milyar dolarlık ithalat ile ağırlıklı olarak dış ticaretle uğraştığını ifade eden Başkan Çevikel, TÜGİAD’ın 34 yıldır Türk genç iş insanlarının sesini dünyaya duyurduğunu belirtti.

Tek uluslararası genç iş insanları derneği

Başkan Çevikel, Avrupa Birliği çatısı altında 100 binden fazla genç iş insanını temsil eden Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu YES for Europe’un başkanlığının TÜGİAD tarafından sürdürüldüğünü belirterek, aynı zamanda G20 Genç Girişimciler İttifakı’nda (G20 YEA) Türkiye’yi temsil eden tek STK olduklarını söyledi. TÜGİAD’ın Avrupa Birliği Genç Girişimciler Organizasyonu (JEUNE) Başkan Yardımcılığı görevlerini de yürüttüğünü vurgulayan Çevikel, ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak için DEİK ile işbirliklerini de arttırmak istediklerini belirtti. TÜGİAD’ın kurucu kurumlar arasında olduğunu ve bundan dolayı mutluluğunu ifade eden DEİK Başkanı Nail Olpak da Nilüfer Çevikel’i yeni görevinden dolayı tebrik etti. Kuruluş amaçlarının dış ekonomik ilişkileri geliştirmek olduğunu hatırlatan Olpak, bu anlamda projelere açık olduklarını ifade etti.