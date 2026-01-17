DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanlığına Mahsum Altunkaya seçildi

İstanbul’da 153 iş konseyinin seçiminin gerçekleştiği genel kurulda, Gaziantep merkezli Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi başkanlığına seçildi.

Oybirliği ile DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi başkanlığına seçilen Mahsum Altunkaya, iki ülke arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Komşu ülke Suriye ile yüzyıllara dayanan tarihi ve kültürel bağlarımızın mevcut olduğunu ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya, şunları söyledi:

“Suriye bizim için önemli. Komşumuz ve kardeşimiz olan bir ülke. İki ülke arasında her anlamda ilişkilerin geliştirilmesi hem bizim hem de Suriye için önem taşıyor. Yeni dönemde DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi olarak iki ülke arasındaki ticari hacmin artırılması, ekonomik işbirliklerinin geliştirilmesi ve sektörel projelerin hayata geçirilmesi için çalışacağız. ”