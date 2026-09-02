Dell’de yapay zekâ siparişleri 95 milyar dolara ulaştı

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Kurumsal müşterilerin yapay zekâ sistemleri için daha güçlü donanıma yönelmesi, bilgisayar üreticilerinin büyüme dengesini değiştirdi. Dell, ikinci çeyrekte ulaştığı rekorlarla bu dönüşümün en büyük kazananlarından biri oldu.

Dell’in gelirinde yüzde 58’lik sıçrama

Dell Technologies, 31 Temmuz 2026’da sona eren 2027 mali yılı ikinci çeyreğinde 47 milyar dolar gelir elde etti. Şirketin geliri geçen yılın aynı dönemindeki 29,8 milyar dolara göre yüzde 58 arttı.

Net kâr 1,16 milyar dolardan 4,13 milyar dolara yükselerek yüzde 255 artış gösterdi. Seyreltilmiş hisse başına kâr ise 1,70 dolardan 6,34 dolara çıkarak şirket tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Büyüme yalnızca satış hacmiyle sınırlı kalmadı. Dell’in faaliyet kârı yüzde 204 artarak 5,39 milyar dolara, düzeltilmiş serbest nakit akışı ise yüzde 224 yükselişle 8,15 milyar dolara çıktı.

Sipariş kuyruğu 95 milyar dolara ulaştı

Bilanço döneminin en dikkat çekici bölümünü yapay zekâ sunucuları oluşturdu. Dell, yalnızca üç aylık dönemde bu ürün grubu için 60,9 milyar dolarlık yeni sipariş aldı.

Şirket aynı dönemde yapay zekâ sunucularından 16,4 milyar dolar gelir elde etti. Bu tutar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artarken teslim edilmeyi bekleyen siparişlerin toplam değeri çeyrek sonunda 95 milyar dolara ulaştı.

Yılın ilk altı ayında yapay zekâ sunucularından sağlanan gelir 10,1 milyar dolardan 32,5 milyar dolara çıktı. Yüzde 222’lik artış, bu ürün grubunun Dell’in büyümesindeki ağırlığının ne kadar hızlı yükseldiğini gösterdi.

Büyüme yalnızca yapay zekâdan gelmedi

Sunucu, depolama ve ağ ürünlerinin yer aldığı Altyapı Çözümleri Grubu’nun geliri yüzde 89 artarak 31,8 milyar dolara yükseldi. Bölümün faaliyet kârı yüzde 225 artışla 4,8 milyar dolara ulaştı.

Geleneksel sunucu ve ağ ürünlerinin geliri yüzde 122 artarak 10,5 milyar dolara çıkarken veri depolama gelirleri yüzde 26 yükseldi. Bu sonuçlar, yapay zekâ yatırımlarının mevcut bilgi teknolojileri altyapısının yenilenmesini de hızlandırdığına işaret etti.

Bilgisayar tarafında da büyüme sürdü. Ticari ve bireysel ürünlerin bulunduğu Müşteri Çözümleri Grubu’nun geliri yüzde 20 artarak 15 milyar dolara ulaştı; ticari bilgisayar gelirleri yüzde 22, bireysel ürün gelirleri ise yüzde 7 yükseldi.

Yıllık tahmin ikinci kez yükseldi

Dell, güçlü siparişlerin ardından yıllık gelir beklentisini 25 milyar dolar artırdı. Daha önce 167 milyar dolar olarak açıklanan tahmin 192 milyar dolara çıkarılırken şirket, yıllık gelirinin yaklaşık yüzde 69 büyümesini beklediğini bildirdi.

Yapay zekâ sunucularından beklenen yıllık gelir de 60 milyar dolardan 74 milyar dolara yükseltildi. Bu tahmin gerçekleşirse söz konusu ürün grubunun geliri geçen mali yıla göre üç katına çıkacak.

Şirket, düzeltilmiş hisse başına kâr beklentisini de 17,90 dolardan 25,50 dolara çıkardı. Üçüncü çeyrekte ise 49 milyar dolar gelir ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 büyüme öngörülüyor.

Yapay zekâ yarışında donanım öne çıktı

Dell’in sonuçları, yapay zekâ yatırımlarından yalnızca model geliştiricilerinin ve çip üreticilerinin yararlanmadığını gösterdi. Sunucu, ağ, depolama, soğutma ve veri merkezi altyapısı sağlayan şirketler de büyüyen harcamalardan daha fazla pay almaya başladı.

Ancak 95 milyar dolarlık sipariş kuyruğunun gelire dönüşmesi, üretim kapasitesi ve parça tedarikinin aksamadan sürmesine bağlı olacak. Dell de tedarikçilere bağımlılığı, sınırlı kaynaktan sağlanan bileşenleri ve yapay zekâ talebindeki değişimleri gelecek dönem açısından riskler arasında gösteriyor.

Türkiye’de yapay zekâ altyapısı kurmayı planlayan şirketler açısından donanıma erişim ve teslimat süreleri daha önemli hale gelebilir. Önümüzdeki dönemde siparişlerin ne kadar hızlı teslim edileceği ve büyümenin kârlılığa nasıl yansıyacağı izlenecek.